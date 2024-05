Un virus pourrait être la cause du diabète de type 1

Selon une étude, le diabète de type 1 pourrait être déclenché par le virus assez commun Coxsackie B, qui perturbe le système immunitaire et le pousse à attaquer les cellules du pancréas. Cette découverte pourrait-elle changer la manière dont on traite le diabète ?

Tl;dr Le diabète de type 1 affecte 300.000 personnes en France.

Possible lien entre le virus Coxsackie B et le diabète découvert.

Ce virus tue spécifiquement les cellules productrices d’insuline.

Les recherches actuelles visent à développer un vaccin contre le Coxsackie B.

Une nouvelle lumière sur l’origine du diabète de type 1

Une avancée médicale majeure pourrait changer la vie de près de 300.000 personnes en France. Elles souffrent du diabète de type 1, une maladie auto-immune qui se déclare souvent avant l’âge de 20 ans et qui se caractérise par une insuffisance de production d’insuline par le pancréas, essentielle à la régulation de la glycémie.

Le rôle potentiel du virus Coxsackie B

Ce dysfonctionnement pancréatique a longtemps été un mystère médical. Pourtant, une récente découverte semble enfin lever le voile. En effet, une équipe de médecins de l’hôpital Cochin à Paris vient de publier une étude dans laquelle ils indiquent que le virus Coxsackie B pourrait être à l’origine de ce trouble.

Conçu par des scientifiques, ce virus appartient à la famille des entérovirus, qui comprend également le poliovirus et l’entérovirus D68. Il est principalement transmis par les voies fécales-orales et respiratoires et provoque généralement des infections banales chez l’enfant, se manifestant par des symptômes grippaux ou de gastro-entérite.

La découverte révolutionnaire des chercheurs

En étudiant le comportement du Coxsackie B dans l’organisme des enfants diabétiques, les chercheurs ont découvert que le virus “provocait la mort des cellules pancréatiques produisant l’insuline” (les cellules ß des îlots de Langerhans) au bout de 8 heures.

Il en résulte une inflammation qui déclenche une réaction du système immunitaire, amenant l’organisme à produire des anticorps pour détruire ces cellules pancréatiques.

La perspective d’un vaccin contre le diabète de type 1

Cette découverte novatrice a ouvert la voie à des essais cliniques visant à stimuler le système immunitaire des enfants infectés par le virus Coxsackie B. Selon les informations de RTL, le succès a été au rendez-vous puisque les médecins ont réussi à retarder l’apparition du diabète de 2 à 3 ans avec un médicament.

À terme, les chercheurs espèrent mettre au point un vaccin permettant de prévenir les infections au Coxsackie B et ainsi le diabète de type 1 chez les enfants.