Une étude inédite révèle un risque de mortalité accru lors d’une perte de poids supérieure à 10kg

Une nouvelle étude révèle des risques surprenants : une perte de poids supérieure à 10 kg pourrait s'avérer mortelle.

Tl;dr Des fluctuations de poids rapides peuvent augmenter les risques pour la santé.

La prise ou la perte de plus de 10kg augmente le risque de mortalité.

La stabilité du poids est clé, même en cas d’obésité.

Les fluctuations rapides de poids : un danger pour la santé

Nous sommes tous captivés par les histoires de transformations radicales, que ce soit la perte de poids excessive ou le développement d’un corps plus fort. Mais que se passerait-il si ces changements drastiques étaient en réalité plus néfastes que bénéfiques ? Et si les variations de poids rapides chez l’homme augmentaient en réalité les menaces pour la vie ?

Une étude révélatrice

Une recherche de l’Université Anglia Ruskin (ARU) a mis à jour une vérité choquante sur les fluctuations de poids. Publiée dans le journal médical Heart du BMJ, l’étude a suivi 8 297 participants de l’étude UK Biobank pendant près de 14 ans. Durant cette période, l’évolution du poids des participants a été étroitement surveillée et son impact sur leur santé évalué.

Les résultats sont alarmants. Il a été découvert que ceux qui avaient pris plus de 10 kg avaient un risque triplé de décès liés aux maladies cardiovasculaires et presque deux fois plus de risque de décès toutes causes confondues que les individus ayant maintenu un poids stable. Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que la perte de plus de 10 kg a également augmenté le risque de mortalité toutes causes confondues de 54%. Ce qui suggère que tant l’augmentation de poids extrême que la perte de poids significative peuvent poser de sérieux risques pour la santé.

Les facteurs de risque

L’étude a également révélé certains facteurs rendant plus susceptibles de connaître une prise de poids dramatique, notamment :

Un indice de masse corporelle (IMC) élevé

Un historique de tabagisme

Une consommation d’alcool antérieure

Un âge plus jeune

Un problème de santé publique

La question de la prise de poids n’est pas seulement personnelle, elle est aussi une crise nationale et mondiale croissante. Aujourd’hui, plus des deux tiers des personnes de plus de 35 ans sont classées comme en surpoids ou obèses. De plus, la pression financière sur le système de santé est énorme, avec 6,5 milliards de livres sterling dépensés chaque année pour gérer les conditions liées à l’obésité.

L’un des principaux chercheurs de l’étude, le Dr Jufen Zhang du Centre de Recherche en Technologie Médicale de l’ARU, a souligné l’importance des résultats de l’étude : « C’est la première étude de ce type à examiner la relation entre les changements de poids et le risque de mortalité globale chez les individus obèses atteints de maladies cardiovasculaires. Ce que nous avons découvert, c’est que maintenir un poids stable, même dans la gamme de l’obésité, est crucial pour la survie« , a-t-il expliqué.

La perte de poids, pas toujours la solution

Les auteurs de l’étude mettent en garde : la perte de poids n’est pas toujours la meilleure solution pour tout le monde, notamment pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Face à l’essor de nouveaux médicaments promettant une perte de poids rapide, les professionnels de la santé doivent considérer les risques potentiels des changements de poids soudains.

« Les personnes obèses cherchant à perdre du poids devraient le faire sous une surveillance médicale étroite« , conseille le Dr. Zhang. « La perte de poids est souvent recommandée, mais pour les personnes à haut risque, les changements soudains ou extrêmes peuvent être dangereux« .