Semaglutide, le médicament pour perdre du poids, pourrait aider contre Alzheimer

Si ces résultats prometteurs ont été observés chez la souris, des essais plus poussés doivent encore être menés sur l’homme. Des essais de phase 3 sont d’ailleurs déjà en cours, ce qui pourrait donner un nouvel espoir aux millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi qu’à celles qui sont à risque.

En effet, un des principaux effets du semaglutide serait de réduire les dégâts causés par l’inflammation dans les cerveaux atteints d’Alzheimer. Cette inflammation est en partie due à des cellules immunitaires appelées microglies, que le semaglutide permettrait de faire passer d’un état d’attaque à un état plus neutre.

En plus de ces effets, le semaglutide a montré des propriétés anti-inflammatoires. Les chercheurs ont observé une réduction des molécules déclenchant l’inflammation dans le cerveau des souris traitées, ainsi qu’une augmentation des molécules aux propriétés anti-inflammatoires.

Les chercheurs ont également remarqué que les souris traitées au semaglutide affichaient une amélioration de leur mémoire à long et à court terme . Selon eux, « l’administration exogène de semaglutide a nettement amélioré les troubles de l’apprentissage, de la mémoire et du comportement cognitif des souris 3xTg ».

D’autre part, les expérimentations sur des souris modèles pour l’Alzheimer ont montré des effets positifs notables de ce médicament sur la maladie. Parmi ces résultats, on note une diminution de l’accumulation de la protéine amyloïde-bêta , processus toxique associé à l’Alzheimer, dans le cerveau des souris traitées.

Le semaglutide semble avoir une action bénéfique sur plusieurs plans. D’une part, il aiderait les cellules immunitaires à passer à un état plus protecteur, ce qui pourrait ralentir ou même prévenir la progression de la maladie .

Des chercheurs en Chine ont récemment entrepris une étude pour explorer le potentiel du semaglutide, un médicament couramment utilisé pour traiter le diabète de type 2 et la perte de poids, dans le traitement de la maladie d’Alzheimer . Leur travail renforce l’idée que cette molécule pourrait apporter une aide précieuse face à cette maladie dévastatrice.

