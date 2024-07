Une étude révèle 16 métaux toxiques dans les tampons vendus en Europe et aux États-Unis

Une récente recherche américaine a révélé la présence de métaux potentiellement nuisibles dans les tampons, largement utilisés par les femmes durant leurs menstruations. Cela soulève des inquiétudes sur la sûreté de ces produits intimes et le manque de réglementation rigoureuse. Quelles pourraient être les conséquences pour la santé des femmes ?

Tl;dr Étude américaine révèle la présence de métaux toxiques dans les tampons.

Les tampons de marques différentes et types organiques ou non sont concernés.

Les métaux proviennent de la contamination durant la production et de l’eau d’irrigation.

Les réglementations actuelles sont jugées insuffisantes pour protéger les consommateurs.

Un risque caché dans les produits intimes

Une récente étude américaine a jeté un pavé dans la mare en révélant la présence de métaux potentiellement toxiques dans les tampons. Ces produits, utilisés par une majorité de femmes menstruées, sont désormais au cœur d’une polémique liée à leur sécurité et à l’absence de réglementation stricte dans ce domaine.

Une diversité de métaux toxiques

L’étude, menée par l’université de Berkeley, a examiné une sélection de tampons de 14 marques différentes couvrant 18 gammes de produits et 5 niveaux d’absorption. Le constat est alarmant : 16 types de métaux, dont l’arsenic, le plomb, le cadmium et le zinc, ont été découverts. Ces éléments toxiques présentent des concentrations particulièrement élevées, variant selon la région d’achat, la nature organique ou non des tampons, et les différentes marques.

Origine de la contamination

Les chercheurs ont identifié plusieurs sources de contamination. Les matières premières, comme le coton et la rayonne, peuvent être contaminées lors de la production à cause des engrais, pesticides et produits chimiques utilisés. De plus, l’eau servant à irriguer les champs de coton peut être contaminée par des métaux lourds. Les métaux peuvent également provenir d’additifs intentionnels ajoutés aux tampons pour leurs propriétés antimicrobiennes ou comme lubrifiants.

Appel à une réglementation plus stricte

L’étude conclut sur une note inquiétante : les réglementations actuelles aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni sont jugées insuffisantes pour protéger les consommateurs des produits chimiques nocifs. Une réglementation plus stricte est donc recommandée pour assurer la sécurité des produits menstruels.