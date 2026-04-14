Une femme atteinte de trois maladies auto-immunes connaît une rémission grâce à une « réinitialisation » immunitaire

Après avoir vécu avec trois maladies auto-immunes, une femme connaît aujourd’hui une rémission remarquable. Cette amélioration survient à la suite d’un « reset » immunitaire, une intervention médicale innovante qui semble avoir transformé son quotidien.

Tl;dr Rémission complète de 3 maladies auto-immunes après traitement innovant.

La thérapie CAR-T a supprimé le besoin de transfusions sanguines.

Des essais cliniques supplémentaires sont nécessaires selon les chercheurs.

Un espoir inédit pour les maladies auto-immunes

Le parcours d’une patiente allemande bouleverse aujourd’hui la recherche sur les maladies auto-immunes. Atteinte simultanément de trois pathologies rares – une situation déjà exceptionnelle – cette femme de 47 ans a vu ses symptômes disparaître après un traitement expérimental, marquant ainsi une rémission complète. Jusqu’alors, elle dépendait quotidiennement de transfusions sanguines et d’anticoagulants, sans que les neuf thérapies conventionnelles tentées n’apportent de solution durable.

La révolution CAR-T : principe et mise en œuvre

Face à l’échec des traitements classiques, l’équipe du service d’hématologie du University Hospital of Erlangen, dirigée par le Dr Fabian Müller, a proposé une approche innovante : la thérapie CAR-T. Cette méthode consiste à prélever certaines cellules immunitaires du patient, les modifier en laboratoire afin qu’elles s’attaquent précisément aux cellules responsables des dérèglements immunitaires, puis les réinjecter dans l’organisme. Plus concrètement, les cellules T ont été génétiquement programmées pour cibler la protéine CD19 présente à la surface des lymphocytes B, coupables ici d’ordonner des attaques contre les propres cellules du corps.

Résultats rapides et spectaculaires

Quelques jours à peine après l’infusion unique de ces cellules modifiées, la patiente n’avait plus besoin de transfusions. Dès le septième jour, son état physique s’est nettement amélioré ; dès le vingt-cinquième jour, tous ses marqueurs sanguins indiquaient une rémission totale. Les symptômes liés à ses trois affections – anémie hémolytique auto-immune (AIHA), syndrome des antiphospholipides (APLAS) et thrombopénie immune (ITP) – se sont effacés simultanément. Fait notable : « la rapidité et la profondeur de la réponse ont surpris toute l’équipe », commente le Dr Müller.

À près d’un an du traitement, si quelques marqueurs restent légèrement élevés, probablement en raison des traitements antérieurs, aucun effet secondaire grave n’a été observé. Les cellules B qui réapparaissent semblent désormais inoffensives.

L’avenir de la thérapie CAR-T face aux maladies auto-immunes sévères

Bien que ce résultat ne concerne qu’un seul cas et nécessite donc confirmation par des essais cliniques contrôlés plus larges, il suscite un immense espoir pour tous ceux dont la vie est minée par des maladies auto-immunes résistantes. L’équipe scientifique rappelle cependant qu’il s’agit encore d’une étape exploratoire :

L’efficacité doit être vérifiée sur d’autres patients.

L’administration précoce pourrait éviter des années de traitements inefficaces.

Aucun effet indésirable majeur n’a été rapporté à ce stade.

Pour conclure, comme le souligne le Dr Müller : « Intervenir plus tôt avec la thérapie CAR-T pourrait changer la donne pour ces malades ». Publiée dans la revue Med, cette étude ouvre donc une nouvelle piste prometteuse dans la lutte contre les formes graves d’affections auto-immunes.