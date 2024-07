Une IA novatrice dans la détection d’Alzheimer

Avec une précision de 78,5%, le modèle peut anticiper si un individu atteint de troubles cognitifs légers connaîtra une stabilisation de son état dans les six prochaines années. N'est-ce pas captivant de pouvoir prédire l'évolution de cette maladie?

TL;DR Une IA peut prédire avec 78,5% de précision l’évolution de la démence vers Alzheimer.

Le modèle d’IA utilise une combinaison d’outils de reconnaissance vocale et d’apprentissage automatique.

En France, 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Une prédiction révolutionnaire de la maladie d’Alzheimer grâce à l’IA

Les avancées de la science et de la technologie sont en constante évolution, proposant des innovations susceptibles de bouleverser le domaine de la santé. C’est le cas d’une nouvelle forme d’intelligence artificielle (IA), conçue à l’Université de Boston, capable de prédire l’évolution de la démence légère vers la maladie d’Alzheimer avec une précision de 78,5%.

Pour parvenir à un tel niveau de prédiction, les chercheurs ont élaboré leur modèle informatique à partir des données de la recherche Framingham Heart Study. Un assortiment d’outils de « reconnaissance vocale et d’apprentissage automatique » a été utilisé pour reconnaître les liens entre la parole, certaines données démographiques, le diagnostic de démence et l’évolution de la maladie.

Le professeur du BU College of Engineering, Ioannis Paschalidis, souligne l’importance de cette prédiction : « Si l’on peut prédire ce qui va se passer, on a plus de possibilités et de temps pour intervenir avec des médicaments, ce qui peut permettre de stabiliser la maladie et d’empêcher la transition vers des formes plus sévères de démence ».

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Meilleure compréhension de la maladie d’#Alzheimer : une étude confirme l’intérêt de la #caféine☕️comme piste de traitement. Lire le communiqué de presse⬇️https://t.co/JgOoQtQKcy pic.twitter.com/lKqa4IX2Uk — Inserm (@Inserm) July 5, 2024

Un espoir pour les malades français

En France, la maladie d’Alzheimer affecte 900.000 personnes. Cette pathologie neurodégénérative se caractérise par une atteinte progressive et irréversible du cerveau qui aboutit à une perte de la mémoire et de l’autonomie. Selon l’Inserm, 2 à 4% de la population générale est concernée par cette maladie après l’âge de 65 ans.

L’avènement de cette intelligence artificielle apporte un espoir tangible pour ces malades. Le professeur Paschalidis ne cache pas son enthousiasme quant à l’avenir de cette technologie : « Nous espérons en ce sens que de plus en plus de traitements contre la maladie d’Alzheimer seront bientôt disponibles ». De nouvelles recherches sont envisagées afin de déterminer si cette IA pourrait faciliter le diagnostic de la démence via une application pour smartphone.