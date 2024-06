Mutation prometteuse contre Alzheimer : une avancée majeure pour le cerveau

Plus impressionnant encore, une seule injection suffit à déclencher cette protection pendant plusieurs mois. Cela laisse penser que l’avenir pourrait voir le développement d’une nouvelle catégorie de thérapies préventives, capables de bloquer l’évolution de maladies neurodégénératives à des stades précoces . Le potentiel de cette découverte est immense et pourrait bien représenter un tournant majeur dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Le “résultat”, selon un communiqué du CNRS, est qu’après injonction de la protéine, on observe non seulement une réduction des lésions cérébrales toxiques, mais également une absence de perte de mémoire chez les souris. Ces résultats suggèrent que la protéine mutée a protégé le cerveau “de l’ensemble des dysfonctionnements liés à la maladie”.

La maladie d’Alzheimer affecte près d’un million de personnes en France et il n’existe toujours aucun traitement curatif. Toutefois, une équipe de chercheurs du CNRS et de l’université Grenoble Alpes vient d’effectuer une découverte qui pourrait signifier une avancée significationnelle dans la lutte contre cette maladie dévastatrice.

Dans la population islandaise, une mutation de la protéine bêta-amyloïde a été découverte qui, spectaculairement prometteuse, a protégé les souris injectées de la maladie d’Alzheimer, éliminant les lésions et la perte de mémoire en seulement quatre mois. Est-ce la clé pour guérir Alzheimer enfin trouvée ?

