Une mère et sa fille recouvertes de cloques géantes après une baignade dans le lac du Bourget en Savoie

Cette histoire nous rappelle l’importance de la prudence en milieu naturel. L’invasion de plantes exotiques comme la berce du Caucase est un problème environnemental sérieux qui peut avoir des conséquences inattendues et graves sur la santé. Il est essentiel de se renseigner sur la flore locale avant toute sortie en nature.

Malgré une visite aux urgences à Aix-les-Bains, les cloques ont continué de grossir. Selon certaines hypothèses avancées sur le réseau social X, ces lésions pourraient être causées par la berce du Caucase , une plante exotique envahissante. La sève de cette plante contient des toxines activées par la lumière qui rendent la peau extrêmement sensible au soleil .

Après avoir ressenti des démangeaisons et des brûlures , elles ont découvert avec horreur l’apparition de cloques sur leur corps. “Ma fille a joué avec sa poupée au bord de l’eau. Elle ne s’est pas baignée, mais a mis les mains dans le lac et a mouillé mes jambes aussi”, a expliqué Anna Tanushi au Dauphiné Libéré.

Une mère, Anna Tanushi, et sa fille ont vécu une expérience traumatisante en revenant d’une promenade au bord du lac du Bourget, en Savoie, le dimanche 9 juin. Malgré une journée apparemment tranquille, des démangeaisons et des brûlures ont commencé à se manifester le lendemain.

De retour d'une escapade au lac du Bourget en Savoie, une mère et sa fille ont été prises de fortes démangeaisons suivies de cloques, ce dimanche 9 juin. Qu'est-ce qui aurait pu causer une telle réaction ?

