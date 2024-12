Une nouvelle vertu insoupçonnée de la cuisine à la friteuse à air chaud

Découvrez un nouvel avantage surprenant pour la santé en utilisant une friteuse à air chaud, une découverte qui s'avère tout à fait logique et pourrait révolutionner votre façon de cuisiner.

Tl;dr Les friteuses à air améliorent la qualité de l’air intérieur.

Elles produisent moins de pollution que les autres méthodes de cuisson.

Elles offrent également d’autres avantages pour la santé.

Les friteuses à air, un allié pour votre qualité de l’air intérieure

Les friteuses à air ont su séduire avec leur simplicité et rapidité dans la préparation de divers plats. Cependant, une récente étude révèle qu’elles offrent un autre avantage significatif : l’amélioration de la qualité de l’air dans nos habitations.

Des résultats d’étude favorables

Une étude parue en novembre dans la revue Indoor Air a révélé que parmi les différentes méthodes de cuisson, la friture à air est celle qui produit le moins de pollution de l’air intérieur. Les chercheurs ont comparé cinq méthodes de cuisson : bouillir, frire à la poêle, sauter, frire en profondeur et frire à l’air. Il en ressort que la friture à air présente le taux le plus bas en matière particulaire et en composés organiques volatils (COV), deux polluants de l’air intérieur liés à divers problèmes de santé.

L’importance de la qualité de l’air intérieur

Alors que l’attention se porte souvent sur la pollution de l’air extérieur, Christian Pfrang, auteur de l’étude et professeur de science atmosphérique à l’Université de Birmingham, nous rappelle l’importance de la qualité de l’air intérieur. En effet, étant donné que nous passons en moyenne 80 à 90 % de notre temps à l’intérieur, notre exposition à la pollution de l’air est principalement déterminée par la qualité de l’air dans nos foyers. Les particules fines peuvent nuire aux poumons et au cœur, tandis que les COV peuvent causer une variété de problèmes de santé, allant de l’irritation de la gorge et des maux de tête à des effets plus graves comme des dommages au foie ou aux reins et possiblement même le cancer.

Des avantages pour la santé

Outre ses bienfaits sur la qualité de l’air intérieur, la friture à air offre d’autres avantages potentiels pour la santé. Patricia Kolesa, fondatrice de Dietitian Dish, LLC, nous explique : « La friture à air permet d’obtenir le croustillant de la friture sans l’excès d’huile ou le nettoyage désordonné. Comparée à la friture en profondeur, la friture à air donne généralement des aliments moins caloriques (en raison de moins d’huile) et des niveaux inférieurs de composés potentiellement inflammatoires libérés lorsque l’huile est chauffée à des températures élevées ».

En somme, opter pour une friteuse à air semble être un choix judicieux pour améliorer la qualité de l’air intérieur, sans compter les nombreux avantages sur la santé que cette méthode de cuisson peut offrir.