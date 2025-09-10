Une prise de sang révolutionnaire pour diagnostiquer Alzheimer en quelques minutes : mode d’emploi

Un nouveau test sanguin permet de dépister la maladie d'Alzheimer en quelques minutes seulement. Cette avancée prometteuse pourrait révolutionner le diagnostic précoce et simplifier l’accès à une détection rapide, ouvrant la voie à une prise en charge plus efficace.

Tl;dr Un test sanguin détecte Alzheimer en quelques minutes.

FDA approuve son usage pour les plus de 55 ans.

Précision élevée : jusqu’à 92 % de cas identifiés.

Une avancée majeure dans la détection d’Alzheimer

Difficile d’imaginer l’ampleur du fardeau que représente la maladie d’Alzheimer, responsable de près de 60 à 70 % des cas de démence selon l’Organisation mondiale de la santé. Cette pathologie progressive touche plus de 55 millions de personnes à travers le monde, compromettant petit à petit mémoire, raisonnement et autonomie au quotidien. Jusqu’à présent, le diagnostic reposait principalement sur des examens lourds et coûteux, tels que les scanners PET ou les ponctions lombaires.

Le test sanguin qui change tout

Mais une innovation vient bousculer la donne : un simple test sanguin, récemment validé par la FDA, permet désormais de détecter avec rapidité et fiabilité la présence d’Alzheimer. Baptisé Lumipulse G pTau217/β-Amyloid 1-42 Plasma Ratio, ce test analyse deux protéines clés — p-Tau217 et bêta-amyloïde 1-42. Leur dosage combiné offre une indication fiable sur l’existence des fameuses plaques amyloïdes caractéristiques de la maladie. Désormais, il suffit d’un prélèvement en cabinet puis d’une analyse en laboratoire spécialisé ; le résultat tombe généralement sous quelques jours.

L’étude menée par l’équipe du professeur Sebastian Palmqvist à l’Université de Lund, impliquant plus de 1 200 patients issus tant de cabinets généralistes que de cliniques mémoire, révèle que ce panel sérique identifie correctement la biologie d’Alzheimer dans près de 88 à 92 % des cas.

Un accès élargi au diagnostic précoce

Ce nouveau test s’adresse aux adultes dès 55 ans présentant des troubles cognitifs. Il ne vise pas le dépistage généralisé chez les personnes asymptomatiques mais cible précisément ceux manifestant déjà des signes préoccupants. Son impact pourrait être considérable dans les zones rurales ou moins bien dotées en équipements médicaux sophistiqués : un simple prélèvement sanguin suffit désormais pour obtenir une première orientation diagnostique solide.

Voici pourquoi cette évolution est majeure :

Diminution du recours systématique aux spécialistes grâce à une fiabilité accrue dès le premier niveau de soin ;

Démocratisation du diagnostic dans les territoires isolés ou sous-dotés ;

Accélération potentielle des prises en charge thérapeutiques, alors même que certains traitements récents — tels que Leqembi (lecanemab) ou Kisunla (donanemab) — se montrent plus efficaces aux premiers stades.

Limites actuelles et perspectives futures

Toutefois, il convient d’insister sur un point : ce test n’est pas un verdict isolé. Les médecins doivent confronter ses résultats à l’examen clinique, au parcours médical du patient et éventuellement recourir à des examens complémentaires (imagerie, évaluation cognitive approfondie). La question du remboursement n’est pas non plus totalement réglée partout malgré l’aval récent de la FDA. Enfin, la recherche continue afin d’affiner encore davantage ces méthodes biologiques prometteuses : demain peut-être, plusieurs biomarqueurs seront intégrés pour personnaliser diagnostics et traitements avec toujours plus de finesse.

À suivre…