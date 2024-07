Vaincre la leucémie aigüe myéloïde : le pari de cibler ses cellules souches

Ces découvertes encourageantes ont ouvert la voie à l’évaluation du potentiel thérapeutique de l’inhibition de la ferritinophagie via le blocage du NCOA4. Les premiers essais menés sur des patients atteints de leucémie ont montré des résultats très prometteurs, avec une toxicité accrue des cellules souches dormantes, entraînant une « réduction de la charge tumorale », tandis que les cellules sanguines saines restaient intactes.

Dans le panorama des cancers, la leucémie myéloïde aiguë (LMA) est l’une des plus virulentes. Cette affection malveillante a pour épicentre les cellules souches du sang et engendre une conversion dévastatrice de certaines cellules, dites normales, en éléments cancéreux.

Des chercheurs français et suisses ont réussi à affaiblir voire à éliminer les cellules souches cancéreuses chez des souris et des patients atteints de leucémie aigüe myéloïde, en bloquant le processus de ferritinophagie. Cette découverte pourrait-elle révolutionner le traitement du cancer ?

