Vasectomie : Une popularité croissante chez les hommes, selon une étude

En France, la vasectomie, une intervention qui rend les hommes stériles, est devenue bien moins marginale. En effet, une étude révélée le lundi 12 février a démontré que la procédure a augmenté 15 fois en seulement 12 ans. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette hausse ?

La vasectomie, une pratique en hausse

La vasectomie, une opération permettant aux hommes de se stériliser, gagne du terrain en France. Selon une étude récente révélée le 12 février, le nombre de vasectomies a été multiplié par 15 en 12 ans. En 2010, on comptait 1.940 vasectomies, contre 30.288 en 2022.

Une alternative de contraception pour les hommes

La vasectomie, autorisée en France depuis 2001, consiste en une ligature des canaux permettant aux spermatozoïdes de sortir des testicules. Longtemps marginale, cette intervention est devenue une alternative de plus en plus populaire à la contraception traditionnelle pour les hommes. Hormis le port systématique du préservatif, c’est le seul choix de contraception définitive dont dispose un homme.

Un reflet de l’évolution des mentalités

Cette hausse significative des vasectomies s’inscrit dans une évolution des mentalités concernant la responsabilité de la contraception. De plus en plus de personnes prônent un meilleur partage de la charge mentale de la contraception, qui incombe majoritairement aux femmes, notamment via la prise quotidienne de la pilule contraceptive aux effets secondaires parfois lourds. « Les hommes sont même plus nombreux que les femmes à choisir une forme de stérilisation », relèvent les auteurs de l’étude.

Un choix motivé par plusieurs facteurs

L’augmentation des vasectomies serait également liée à l’évolution de la pratique. « La diminution de la lourdeur de la pratique a pu conduire les hommes à davantage y recourir », explique Mireille Le Guen, démographe spécialiste des questions de contraception. Cependant, d’autres « études sociologiques » seraient nécessaires pour comprendre cette tendance.