VIH, interactions médicamenteuses : une nouvelle piste se précise

Un antiviral expérimental contre le VIH-1 a réduit la charge virale en 11 jours lors d’un premier essai chez l’humain. Un signal utile, mais encore très précoce.

En bref VH-499 baisse la charge virale

Premier essai chez 23 adultes

La phase 3 reste décisive

Quand on traite le VIH-1, le problème n’est pas seulement de bloquer le virus. Il faut aussi composer avec la tolérance, la prise régulière, l’accès au traitement et, pour pas mal de patients, les interactions médicamenteuses. C’est dans cet espace que le candidat VH-499 commence à se faire une place.

Pourquoi ce candidat attire déjà l’attention

VH-499, encore au stade expérimental, est un antirétroviral qui vise la capside du virus, sa coque protéique. Sans cette structure, le VIH-1 ne peut pas se multiplier à des niveaux nocifs ou transmissibles. Les travaux précliniques décrivaient déjà une activité puissante contre la réplication virale, y compris à des stades précoces et tardifs du cycle du virus.

Autre point relevé par les chercheurs, ses profils de résistance observés en laboratoire ressemblent à ceux du lenacapavir. C’est une comparaison qui compte, parce que ce dernier s’est déjà imposé comme une référence parmi les inhibiteurs de capside.

Ce que montre vraiment ce premier essai

L’essai de phase 2a a inclus 23 adultes vivant avec le VIH-1 et n’ayant jamais commencé de traitement antirétroviral. Vingt ont reçu VH-499 par voie orale, à 25, 100 ou 250 mg, au jour 1 puis au jour 6. Trois autres ont reçu un placebo. Au jour 11, tout le monde a ensuite démarré un traitement standard.

Avant cela, chaque participant avait plus de 3 000 copies virales par millilitre de plasma, donc une charge virale élevée. Résultat, au onzième jour, tous les participants exposés à VH-499 avaient vu cette charge virale baisser. Et la baisse suivait globalement la dose, les effets les plus nets étant observés avec les doses les plus fortes. Dans le groupe placebo, presque rien n’a bougé.

Les auteurs rapportent aussi une bonne tolérance et un profil de sécurité jugé favorable dans ce petit groupe.

Le vrai enjeu, ce sont les interactions avec d’autres traitements

Le point peut sembler technique, mais il est très concret. L’étude confirme que VH-499 n’interfère pas de façon significative avec l’enzyme CYP3A4, impliquée dans beaucoup d’interactions entre médicaments.

C’est là que la comparaison avec le lenacapavir, commercialisé sous le nom Yeztugo, devient intéressante. Ce traitement, souvent administré en injection tous les six mois, garde un vrai avantage pratique sur la durée d’action. Il a même été désigné percée de l’année 2024 par le magazine Science. Mais il peut affecter CYP3A4, ce qui complique les choses chez les personnes ayant plusieurs maladies et plusieurs traitements en parallèle.

Pourquoi il faut encore rester prudent

Bon, on parle d’un premier signal clinique, pas d’un médicament prêt à arriver en pharmacie. L’essai a été financé par ViiV Healthcare, coentreprise de Pfizer et GSK, et certains auteurs travaillent pour ViiV Healthcare ou GSK. Les résultats ont bien été relus avant publication dans Clinical Infectious Diseases, la revue de l’Infectious Diseases Society of America, mais cela ne remplace pas une phase 3.

C’est la suite qui dira si VH-499 apporte un vrai bénéfice face aux traitements existants, sur un plus grand nombre de patients. Si cela se confirme, ce candidat pourrait élargir l’arsenal des thérapies de longue durée et soutenir l’objectif 2030 de l’UNAIDS, mettre fin à la transmission du VIH-1 comme menace de santé publique.