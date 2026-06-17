Vitamine C et cerveau, ce que montre vraiment cette étude japonaise

Une étude japonaise relie un taux sanguin plus élevé de vitamine C à un cerveau mieux préservé chez les seniors. Un signal intéressant, mais pas une preuve.

2 044 seniors étudiés au Japon

Plus de vitamine C, cerveau mieux connecté

Lien observé, causalité non prouvée

Avec 2 044 volontaires et un âge médian de 69 ans, la nouvelle étude signée par des chercheurs de l’université de Hirosaki, au Japon, pèse un peu plus qu’une simple intuition nutritionnelle. Leur idée était assez simple sur le papier, mais intéressante. Mesurer la vitamine C dans le sang, puis regarder si ce niveau correspond à certains marqueurs visibles sur des scans du cerveau.

Un signal mesuré chez plus de 2 000 seniors

Les chercheurs ont comparé les prises de sang des participants avec plusieurs caractéristiques cérébrales. Ils se sont surtout arrêtés sur un grand circuit appelé réseau du mode par défaut, ou DMN en anglais. C’est un ensemble de régions qui restent actives même quand on ne fait rien de particulier, et qui participent à des fonctions comme l’attention, la mémoire ou la manière dont on se projette dans l’avenir.

La vitamine C n’arrive pas dans ce travail par hasard. Des études antérieures suggéraient déjà son importance pour le cerveau. On sait aussi qu’elle se concentre dans les tissus cérébraux, avec un liquide céphalo-rachidien qui en contient environ deux fois plus que le sang.

Pourquoi le réseau du mode par défaut intéresse autant

Ce réseau relie notamment le cortex préfrontal ventromédian, vers l’avant du cerveau, et le cortex cingulaire postérieur, plus central. Le premier est impliqué dans le traitement du risque, de la peur ou des émotions. Le second intervient dans la mémoire et le contrôle moteur.

Ce n’est pas un détail technique. Des travaux précédents ont montré qu’un DMN moins bien connecté apparaît plus souvent chez des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson ou de dépression. Du coup, voir si la vitamine C suit la même pente a un vrai intérêt de santé publique.

Ce que les résultats disent, et ce qu’ils ne disent pas

Le résultat principal est net. Des taux plus élevés de vitamine C dans le plasma étaient associés à un volume plus important de matière grise, ce tissu cérébral impliqué dans la mémoire, les émotions et le mouvement. Les auteurs ont aussi observé une connectivité plus forte dans le DMN.

Mais il faut garder la tête froide. L’étude repose sur une photographie à un moment donné, pas sur un suivi dans le temps. Elle ne prouve donc pas que la vitamine C améliore directement ces connexions cérébrales. Elle montre une association, pas une causalité. Les chercheurs ont bien ajusté leur analyse pour plusieurs facteurs, dont l’âge, le sexe et certaines pathologies comme l’hypertension.

Une piste sérieuse, pas une promesse santé

Le radiologue Tomohiro Shintaku estime que ces résultats soutiennent l’hypothèse d’un rôle de l’alimentation riche en vitamine C dans le maintien de la santé cérébrale avec l’âge. Il a aussi jugé fascinant de pouvoir détecter, chez plus de 2 000 personnes âgées, des associations discrètes, mais significatives entre un facteur nutritionnel unique et de grands réseaux du cerveau.

C’est une piste solide, pas une ordonnance. Les auteurs, publiés dans PLOS One, veulent maintenant vérifier ces résultats dans des études longitudinales et dans des groupes plus divers. Pour vous, ce que ça change est assez simple, on a un indice de plus sur l’intérêt d’une alimentation variée, mais pas une preuve qu’un nutriment, à lui seul, protège du déclin cognitif.