Vivre dans une maison avec des moisissures est-il sans risque ?

Est-il vraiment sans danger d'habiter dans une maison infestée de moisissures ?

Tl;dr Les moisissures peuvent nuire à la santé et aux biens.

Elles sont généralement dues à l’humidité ou aux dégâts des eaux.

Une bonne gestion de la ventilation et de l’humidité est essentielle.

Les effets néfastes des moisissures

Il est indéniable que les moisissures peuvent avoir un impact négatif sur la santé et les biens immobiliers. Il est donc crucial de faire la distinction entre les moisissures qui sont simplement gênantes et celles qui peuvent présenter des risques pour la santé. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis en place des directives concernant les moisissures (ou champignons) en environnement intérieur, reflétant une préoccupation croissante concernant leurs impacts sur la santé.

Quand les moisissures deviennent problématiques

En général, la majorité des cas de développement de moisissures en intérieur sont dus à l’humidité ou aux dégâts des eaux. Les moisissures peuvent provoquer une variété d’effets sur la santé et de conditions médicales, allant des symptômes respiratoires, allergies et asthme jusqu’à certaines infections. Il est donc essentiel de s’occuper des moisissures dès leur apparition, et de maintenir une ventilation adéquate et un taux d’humidité contrôlé afin de gérer leur impact.

Comprendre les moisissures

Les moisissures sont de petits champignons qui peuvent se développer sur presque toutes les surfaces. Elles peuvent apparaître sous forme de taches sur les bâtiments, s’installer dans les fissures du béton, ou même vivre de manière plutôt inoffensive sur le corps humain. Bien que les moisissures soient bénéfiques pour la nature, leur présence peut être une nuisance, voire un problème à l’intérieur de la maison lorsqu’elles se prolifèrent sans contrôle.

Les risques pour la santé associés aux moisissures

Les moisissures peuvent provoquer des réactions allergiques, des problèmes respiratoires, et certaines peuvent même être toxiques. Par exemple, des études ont montré que l’exposition à des niveaux élevés de moisissure en intérieur avant l’âge de un an est associée à l’asthme à l’âge de sept ans. De plus, certaines conditions telles que l’aspergillose bronchopulmonaire allergique, souvent causée par le champignon Aspergillus, peuvent entraîner de graves problèmes pulmonaires.