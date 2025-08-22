Adoptez ce changement chez vous pour faire baisser votre tension de façon naturelle

Modifier un aspect de son environnement domestique pourrait contribuer à faire baisser la tension artérielle de manière naturelle, selon des experts qui s’intéressent aux liens entre habitudes quotidiennes et santé cardiovasculaire. Explications sur ce geste accessible à tous.

Tl;dr Les filtres HEPA réduisent la pression artérielle chez certains riverains.

L’effet concerne surtout ceux exposés à la pollution routière.

Des bénéfices potentiels, mais la population étudiée reste spécifique.

Vivre près des axes routiers : un risque atténuable ?

C’est un constat que beaucoup d’urbains partagent sans toujours pouvoir y remédier : résider à proximité d’une route très fréquentée expose à une pollution de l’air insidieuse, composée notamment de particules fines issues du trafic. Mais voilà qu’une étude récente, parue dans le Journal of the American College of Cardiology, apporte une note d’espoir inattendue : l’utilisation de purificateurs équipés de filtres HEPA permettrait de diminuer la pression artérielle chez les personnes concernées.

Une expérience menée sur le terrain

Pour répondre à des inquiétudes exprimées depuis deux décennies par les habitants de Boston quant aux effets sanitaires des émissions routières, le professeur Doug Brugge (Université du Connecticut) et son équipe ont recruté 154 volontaires domiciliés à moins de 200 mètres d’un axe passant dans l’est du Massachusetts. La majorité des participants étaient blancs et issus d’un milieu socio-économique plutôt favorisé, ce qui limite néanmoins la portée générale des résultats. Leur âge moyen s’établissait autour de 41 ans.

Les chercheurs ont opté pour un protocole en croisement randomisé : chaque personne testait successivement un purificateur avec filtre HEPA puis un modèle standard, séparés par une période sans filtration. À chaque étape, la pression artérielle était mesurée ; on notera qu’environ 40% présentaient initialement une pression systolique élevée (au-delà de 120 mm Hg).

Résultats : l’intérêt confirmé des filtres HEPA

Après un mois sous filtration HEPA, les sujets ayant déjà une tension élevée voyaient leur pression systolique chuter en moyenne de 2,8 mm Hg. Cette baisse s’accompagnait d’une réduction sensible (moitié moins) des particules fines PM2.5 à domicile. En revanche, l’usage d’un purificateur non HEPA entraînait une légère augmentation (+0,2 mm Hg) ou n’avait aucun effet pour ceux dont la tension était normale. Un résultat jugé cohérent avec plusieurs publications antérieures par le professeur Christopher Carlsten, bien que l’essai mené ici se distingue par son ampleur et ses conditions plus proches de la vie réelle.

La question mérite toutefois quelques nuances :

Les participants ne souffraient ni de maladies cardiaques graves ni ne prenaient d’antihypertenseurs ;

L’efficacité des HEPA sur la santé cardiovasculaire reste encore peu documentée à grande échelle ;

Aucun organisme officiel ne recommande aujourd’hui ces appareils dans les guides pour la santé du cœur.

Bilan et perspectives personnelles

Même s’il subsiste des incertitudes quant à leur intérêt généralisable, les purificateurs HEPA affichent tout de même plusieurs avantages concrets selon les experts interrogés. Capables d’ôter poussières, allergènes ou polluants issus des feux de forêt, ils contribuent également à limiter la diffusion de pathogènes aéroportés tels que le SARS-CoV-2 ou la grippe. Mais gare aux modèles générant de l’ozone ou ionisant l’air – potentiellement contre-productifs –, comme le souligne le professeur Brugge.

Si vous vivez près d’un grand axe routier et présentez déjà des facteurs de risque cardiovasculaire, « un purificateur doté d’un filtre HEPA peut réellement vous permettre d’agir sur votre environnement immédiat », estime la docteure JoAnn E. Manson. Un geste simple… mais qui ne remplace évidemment pas une politique ambitieuse contre la pollution urbaine.