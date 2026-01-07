Marcher à travers un portique de sécurité : y a-t-il des dangers pour la santé ?

Les détecteurs de métaux sont omniprésents dans les aéroports et certains lieux publics, soulevant parfois des questions sur leurs effets potentiels sur la santé. Ce dispositif de sécurité présente-t-il un danger réel pour les personnes qui le traversent ?

Tl;dr Les détecteurs de métaux utilisent des champs électromagnétiques faibles.

Aucun risque sanitaire avéré pour la population générale.

Porteurs de pacemakers : passage généralement sans danger.

Des portiques omniprésents dans notre quotidien

Qu’il s’agisse d’entrer dans un aéroport, un tribunal ou même certains établissements scolaires, difficile d’éviter désormais les détecteurs de métaux. Si leur rôle en matière de sécurité paraît indiscutable, une question subsiste régulièrement : traverser ces dispositifs est-il vraiment sans conséquence pour la santé ? La réponse, appuyée par les autorités sanitaires mondiales, rassure globalement.

Fonctionnement technique : l’essentiel à comprendre

Concrètement, les portiques installés à l’entrée des lieux publics reposent sur l’émission de champs électromagnétiques basse fréquence et non ionisants. Contrairement aux rayons X employés dans certains examens médicaux, ces ondes ne traversent pas le corps et n’altèrent ni l’ADN ni les tissus. Leur principe repose sur une interaction très brève avec des objets métalliques lors du passage. Cette courte exposition permet d’identifier la présence de métal sans soumettre l’organisme à un rayonnement dangereux.

Ce que disent les institutions internationales

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les champs magnétiques générés par ces détecteurs peuvent induire de faibles courants circulant dans le corps humain. Toutefois, pour la population générale, leur intensité demeure largement en-dessous du seuil susceptible de stimuler nerfs ou muscles. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) confirme cette absence d’effet nocif documenté : il s’agit bien ici de rayonnements non ionisants, c’est-à-dire dépourvus du pouvoir d’endommager nos cellules.

Porteurs d’appareillages médicaux : ce que dit la science

Quid des personnes équipées d’un pacemaker, autre dispositif médical implanté ou stimulateur cardiaque ? Selon la Health Physics Society, passer sous un portique ne présente pas de contre-indication particulière. Pour plus de clarté, voici ce qu’il faut retenir :

L’exposition reste extrêmement brève.

Aucune preuve scientifique n’établit un danger réel à ce jour.

Les recommandations médicales valident le passage pour la plupart des patients appareillés.

Bien que certaines inquiétudes persistent çà et là chez le public, l’état actuel des connaissances plaide pour une utilisation sûre des détecteurs de métaux dans nos environnements quotidiens.