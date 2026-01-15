Une exposition courante aux pesticides multiplierait par 2,7 le risque de développer la maladie de Parkinson

Une étude récente révèle qu’une exposition fréquente à un pesticide largement utilisé est associée à un risque multiplié par 2,7 de développer la maladie de Parkinson, mettant en lumière l’impact préoccupant des produits chimiques sur la santé neurologique.

Tl;dr Chlorpyrifos augmente le risque de maladie de Parkinson.

Preuves renforcées par des études humaines et animales.

L’autophagie, voie clé de la neurotoxicité identifiée.

Une molécule agricole sous le feu des projecteurs

Ces dernières années, les inquiétudes autour du pesticide chlorpyrifos n’ont cessé de s’intensifier. Utilisé depuis des décennies sur les exploitations agricoles américaines, ce produit chimique fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle étude menée par l’équipe de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). D’après leurs résultats, une exposition prolongée au chlorpyrifos serait associée à un risque multiplié par plus de 2,5 de développer la maladie de Parkinson.

Des indices convergents, du terrain au laboratoire

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont mené une large enquête auprès de plus de 1 650 participants — répartis équitablement entre personnes atteintes et non atteintes par la maladie. Leurs adresses résidentielles et professionnelles ont été croisées avec les données publiques californiennes sur l’utilisation des pesticides remontant jusqu’à 1974. Selon cette analyse minutieuse, ceux qui présentaient la plus forte exposition professionnelle au chlorpyrifos voyaient leur probabilité de contracter Parkinson grimper jusqu’à 2,74 fois par rapport aux moins exposés. Un détail frappant : le risque augmentait significativement chez ceux ayant été exposés depuis plus d’une décennie, en accord avec le long développement silencieux caractéristique de cette pathologie neurologique.

Pistes biologiques et perspectives thérapeutiques

Pour dépasser le simple constat statistique, l’équipe a poursuivi ses investigations en laboratoire. Des expériences sur souris et sur poissons-zèbres ont mis en lumière plusieurs mécanismes : perte notable des neurones producteurs de dopamine — marqueur central du Parkinson — mais aussi apparition d’amas protéiques anormaux dans le cerveau animal. Une altération majeure d’un processus cellulaire essentiel, l’autophagie, a également été observée. Lorsque celle-ci était stimulée artificiellement chez les poissons-zèbres, leurs neurones montraient une meilleure résistance au pesticide.

Face à ces découvertes, le neurologue Jeff Bronstein (UCLA) avance : « Cette étude établit clairement le chlorpyrifos comme facteur environnemental spécifique du Parkinson ». Il précise également que « démontrer ce mécanisme biologique dans des modèles animaux suggère fortement un lien causal ».

Bilan et ouverture sur d’autres pistes

Si le chlorpyrifos est déjà interdit au Royaume-Uni et dans l’Union européenne pour ses effets néfastes sur le cerveau des enfants, son usage reste permis sur certains champs américains malgré un encadrement renforcé. Les scientifiques rappellent toutefois que ce produit n’est qu’un élément parmi d’autres : prédisposition génétique, qualité du sommeil ou encore proximité résidentielle avec certains espaces verts traités aux pesticides complètent la liste des facteurs associés à la maladie.

À l’avenir, les chercheurs souhaitent élargir leurs investigations à d’autres substances chimiques et explorer si des traitements capables de préserver l’autophagie pourraient limiter, voire retarder la progression du Parkinson lié aux expositions environnementales.