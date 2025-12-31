Vivre en colocation influencerait discrètement votre microbiote intestinal

Selon des recherches récentes, partager son logement avec un colocataire pourrait influencer la composition des bactéries présentes dans notre intestin. Cette cohabitation, même discrète, serait ainsi liée à des modifications subtiles du microbiote intestinal.

Tl;dr Vivre ensemble façonne la flore intestinale.

Les gènes influencent quels microbes se transmettent.

La santé intestinale devient partagée, non individuelle.

Des gènes aux microbes : la transmission invisible au sein d’un foyer

C’est un fait auquel peu pensent au quotidien. On choisit ses aliments, ses vitamines, on croit contrôler ce qui se passe dans son propre corps. Pourtant, des travaux scientifiques récents suggèrent que l’influence des proches s’étend jusque dans notre flore intestinale. D’après une étude parue dans Nature Communications, certaines variantes génétiques présentes chez un individu ne modèlent pas seulement ses propres bactéries intestinales – elles favorisent aussi la transmission de ces microbes à ceux qui partagent sa vie.

Le microbiote : un écosystème sous influence collective

Les chercheurs ont mené leurs observations sur des rats, mais le constat interpelle bien au-delà du laboratoire. Lorsque deux individus vivent côte à côte – humains ou animaux –, ils partagent leur espace, manipulent les mêmes objets, parfois même respirent le même air ambiant. Progressivement, cette proximité façonne l’environnement microbien interne de chacun. Les bactéries ne restent pas cantonnées à leur hôte d’origine : elles voyagent via des gestes ordinaires comme toucher une poignée de porte, utiliser la même serviette ou préparer ensemble les repas.

L’impact concret sur la santé et le bien-être

Mais alors, pourquoi s’y intéresser ? Parce que le microbiote intestinal n’agit pas qu’en silence sur la digestion : il influence aussi l’immunité, l’humeur et même l’énergie quotidienne. Si les gènes d’une personne encouragent certains types de microbes à prospérer chez elle, ceux-ci peuvent s’installer chez autrui via le partage du quotidien. Ainsi, après des mois ou des années à cohabiter, on observe parfois une convergence du microbiote entre colocataires ou membres d’une famille. Ce phénomène pourrait expliquer pourquoi certains foyers connaissent des tendances similaires concernant la prise de poids ou certains troubles digestifs.

Voici quelques exemples concrets de transmission microbienne au quotidien :

Objets partagés : vaisselle, télécommandes ou coussins deviennent vecteurs silencieux.

: vaisselle, télécommandes ou coussins deviennent vecteurs silencieux. Routines communes : cuisiner ensemble ou adopter les mêmes horaires favorise l’installation de nouveaux microbes.

: cuisiner ensemble ou adopter les mêmes horaires favorise l’installation de nouveaux microbes. Espace confiné : respirer le même air intérieur accélère l’échange microbien.

L’intimité biologique repensée

Finalement, loin d’être strictement personnelle, la santé intestinale apparaît comme un dialogue discret entre notre génétique et celle de nos proches – via ce ballet invisible de micro-organismes. Il serait donc réducteur de croire notre corps totalement hermétique au monde extérieur. Ce partage n’a rien d’alarmant : il rappelle simplement que vivre ensemble implique bien plus que rire et discuter – c’est aussi partager un peu de soi… jusque dans l’intestin.