Vous êtes en bonne santé ? Les multivitamines ne diminuent pas les risques de décès

L'usage quotidien de multivitamines n'apporte pas de bénéfice en termes de longévité pour les individus en bonne santé. Qu'en est-il alors de leur réel avantage ?

Tl;dr L’étude indique aucune corrélation entre multivitamines et longévité.

La recherche englobait 390.124 adultes durant plus de 20 ans.

Aucune différence constatée pour la mortalité liée aux tumeurs et maladies cardiovasculaires.

Les auteurs recommandent d’étudier l’impact des multivitamines sur d’autres problèmes de santé.

Le mythe des vitamines pour la longévité démystifié

Les multivitamines sont l’objet d’un large débat en matière de santé publique, particulièrement pour leur prétendu effet sur la longévité. Une étude récente vient toutefois de remettre en question cette hypothèse.

Le tableau de l’enquête

Les chercheurs du National Cancer Institute ont mené l’enquête sur l’effet du long terme de ces compléments sur la mortalité globale, en se concentrant sur les décès dus au cancer et aux maladies cardiovasculaires. Leur travail s’est basé sur l’étude de trois importantes recherches américaines couvrant 390.124 adultes, généralement en bonne santé, sur une période de plus de vingt ans.

Constations et analyses

L’analyse des données recueillies a produit des résultats plus que révélateurs : “L’utilisation de multivitamines n’a pas été associée à un risque plus faible de mortalité toutes causes confondues dans la première moitié ou la deuxième moitié du suivi”, ont indiqué les chercheurs. En d’autres termes, les multivitamines ne présentent pas de corrélation significative avec la longévité.

De plus, l’étude n’a pas révélé de différence notable en ce qui concerne la mortalité liée aux tumeurs malignes ou aux maladies cardiaques et cérébrovasculaires entre les adeptes de vitamines et les autres.

Au-delà de l’étude : vers une perspective plus globale

Malgré ces constatations, les chercheurs admettent que leur étude présente des limites, notamment le fait qu’il s’agisse d’une enquête observationnelle et que la majorité des participants sont de type occidental.

Par conséquent, ils recommandent des études ultérieures sur “l’utilisation de multivitamines et le risque de décès parmi différents types de populations, telles que celles présentant des carences nutritionnelles documentées, ainsi que l’impact potentiel de l’usage régulier de multivitamines sur d’autres problèmes de santé associés au vieillissement”.