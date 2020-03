La crise d’épilepsie en quelque ligne

Connue comme étant l'une des maladies les plus rares et les plus vieilles au monde, l'épilepsie a fait des millions de victimes au fils des siècles. Se traduisant par des crises aigües, cette maladie a suscité beaucoup de questions, et cela depuis la nuit des temps.

Qu’est-ce que l’épilepsie ?

L’épilepsie est un trouble neurologique résultant d’une activité anormale du cerveau et provoque des convulsions ainsi qu’une perte de conscience chez l’individu. Se traduisant par un dysfonctionnement de l’interaction entre les neurones, l’activité électrique cérébrale augmente subitement. Ce mécanisme a comme effet l’envoi de mauvais signaux à l’organisme et impacte davantage les facultés psychomotrices. Dans ce contexte, la personne atteinte aura du mal à prendre le contrôle sur son corps et se laissera emporter par des réactions involontaires comme les crises de convulsions, une agitation excessive, une paralysie temporaire d’un membre. Dans la plupart des cas, cette maladie est présente chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

Quelles sont les causes de l’épilepsie ?

Jusqu’ici, les origines exactes de l’épilepsie restent inconnues. Toutefois, les spécialistes ont soulevé quelques hypothèses. La plupart d’entre elles affirment que l’épilepsie soit héréditaire. Autrement dit, un ascendant aurait contracté cette pathologie et l’aurait transmis à sa génération par les gènes. D’autres sources informent que cette maladie soit due à une malformation congénitale qui est causée par quelques complications ou problèmes au cours de la grossesse. En outre, ce trouble neurologique est provoqué par un choc au niveau de la tête et a occasionné une altération des cellules cérébrales. Dans ce même contexte, un traumatisme subi par le corps à un âge très jeune peut plus tard entrainer des convulsions et réactions involontaires. C’est le cas du syndrome du bébé secoué.

Les symptômes de l’épilepsie

À titre de rappel, l’épilepsie se manifeste par des convulsions et des crises aigües répétitives. Elle se traduit aussi par une chute sans raison et une perte de conscience subite. Un tel phénomène peut d’ailleurs se produire à tout instant, que la personne soit en phase de repos ou en plein activité. Quand cet incident a lieu, la personne paraît éveillée avec le regard très fixe, mais il ne réagit pas. Ce problème neurologique se manifeste par ailleurs par des contractions musculaires. En effet, les membres du malade s’engourdissent et sont impossibles à bouger. L’un des symptômes de l’épilepsie, c’est le changement brusque de l’état émotionnel de l’individu atteint. Ce dernier peut subitement entrer dans une crise de colère ou de frayeur profond

Les conséquences de l’épilepsie

Les répercussions engendrées par cette pathologie neurologique sont assez multiples et variées. Avant tout, elle provoque une altération cognitive et intellectuelle, ce qui aura comme résultat un retard mental. L’épilepsie est ensuite à l’origine de différentes altérations psychiques comme la schizophrénie, l’hystérie ou la paranoïa. Le trouble de l’humeur et de la personnalité est aussi provoqué par ce problème neurologique. Ce trouble est d’ailleurs la cause probable du phénomène de l’autisme qui est caractérisé par le trouble du comportement et de la perception. Dans certains cas, les contractions musculaires prolongées et fréquentes peuvent entraîner des risques de paralysie voire une tétraplégie.