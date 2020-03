Le poids pour la cheville freine-t-il votre croissance ?

Mettre des poids sur les chevilles douloureuses peut augmenter votre risque de blessure.

Les poids pour la cheville peuvent transformer une routine relativement facile en un défi de taille. Tant que vous ne vous surentraînez pas trop, leur utilisation n’entravera pas votre croissance. Toutefois, le poids pour la cheville comporte d’autres risques. Parlez à votre médecin ou à votre entraîneur des avantages et des risques associés au port de poids à la cheville avant de prendre la décision.

La croissance ralentie et les poids

Les poids seuls ne retarderont pas votre croissance. Si vous en avez déjà fini avec la puberté, vous ne grandissez plus, alors vous n’avez qu’à vous inquiéter de la diminution de votre taille en raison de conditions comme l’ostéoporose, et non d’un retard de croissance. Cependant, le surentraînement peut freiner la croissance chez les adolescents en développement. Lorsque vous travaillez régulièrement jusqu’à l’épuisement, votre corps perd l’énergie dont il a besoin pour grandir. Avec le temps, cela peut entraîner l’arrêt de votre croissance. Chez les femmes, elle peut également causer un trouble connu sous le nom de triade des athlètes féminines, qui entraîne des troubles alimentaires, l’ostéoporose et l’arrêt des menstruations.

Le développement osseux et l’entraînement de résistance

Les exercices de port de poids à fort impact peuvent en fait vous aider à développer des os plus solides. Ces routines, qui comprennent la course à pied, l’entraînement avec des poids et des haltères, et des exercices similaires, peuvent aider à améliorer la densité minérale osseuse et à réduire le risque d’ostéoporose. Cependant, parce qu’il y a de sérieux risques à travailler avec des poids pour la cheville, il est préférable de s’y tenir loin et d’essayer d’autres formes d’entraînement de résistance à la place.

Les changements dans la démarche

Les poids pour la cheville forcent votre corps à supporter plus de poids qu’il ne le fait habituellement pendant l’exercice. Attacher un poids lorsque vous courez ou faites une autre forme d’exercice cardiovasculaire peut changer votre démarche. Cela peut entraîner des douleurs musculaires et de la fatigue, et peut même rendre votre séance d’entraînement douloureuse. En augmentant le poids de votre sangle, vous augmentez vos risques de blessures musculaires, de chutes et de mauvaise forme.

Les risques de lésions osseuses

Selon un professeur d’orthopédie, les poids aux chevilles forcent vos muscles à travailler plus fort. L’inconvénient, cependant, est que le poids supplémentaire sur vos os peut augmenter votre risque de blessures osseuses. Ce risque est nettement plus élevé si vous souffrez déjà d’une faiblesse osseuse due à l’ostéoporose. Si vous souffrez de blessures musculaires ou de maladies chroniques comme l’arthrite, votre risque augmente également.