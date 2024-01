11 régions maintenant en phase épidémique de grippe

La France voit une progression rapide de la grippe, selon un rapport de Santé Publique France diffusé le mercredi 10 janvier, déclarant ainsi un niveau d'alerte régional sur presque tout le territoire. Quels pourraient être les impacts de cette situation ?

Tl;dr La grippe progresse rapidement en France, selon un rapport de Santé Publique France.

Onze régions sur treize sont désormais en phase épidémique.

Seules la Bretagne, la Normandie et la Martinique restent en phase pré-épidémique.

L’activité en médecine de ville a augmenté de manière significative en raison de la grippe.

La grippe s’étend en France

Selon un rapport publié par Santé Publique France ce mercredi 10 janvier, la grippe se propage rapidement sur le territoire français. Le niveau d’alerte a été élevé dans pratiquement toutes les régions du pays.

L’épidémie gagne du terrain

La première semaine de l’année a été marquée par une intensification de l’épidémie de grippe. La fin d’année 2023 a enregistré une activité grippale particulièrement élevée qui a persisté, touchant encore plus de régions. Les Pays de la Loire sont la dernière région touchée, portant à 11 le nombre de régions en phase épidémique sur 13.

La majorité des régions en alerte rouge

Parmi les régions en alerte rouge, on compte la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, les Hauts-de-France, l’Ile-de-France et la Corse. En outre-mer, la Guyane et la Guadeloupe sont également en phase épidémique.

Quelques régions encore en phase pré-épidémique

À l’heure actuelle, seules la Bretagne, la Normandie et la Martinique sont en phase pré-épidémique.

Selon SOS Médecins, l’activité en médecine de ville a connu une augmentation significative durant la première semaine de janvier, en raison de la propagation des virus grippaux. Parallèlement, les indicateurs hospitaliers témoignent d’une baisse de l’activité aux urgences, à l’exception des cas de grippe.