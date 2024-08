17 cancers menacent particulièrement la génération X et les millenials

Comparativement à leurs aînés, les individus nés entre 1960 et 1990 sont plus enclins à développer 17 types différents de cancer, incluant ceux du sein, du pancréas et de l'estomac. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence notable?

Augmentation des cas de cancer chez les jeunes américains : une alarme pour notre système de santé

Dans une toute récente publication de la revue The Lancet Public Health, des chercheurs de l’American Cancer Society (ACS) font part d’une inquiétante tendance à la hausse de l’incidence de 34 types de cancers aux États-Unis.

Une incidence toujours croissante

En analysant les données médicales de près de 24 millions de patients ainsi que celles de plus de 7 millions de décès dus à 25 cancers durant les deux dernières décennies, ils ont observé une forte augmentation des taux d’incidence et de mortalité chez les personnes nées après 1920.

Selon leurs observations, le taux d’incidence était deux à trois fois plus important chez les personnes nées en 1990 qu’en 1955 pour certaines formes de cancer dont ceux du rein, du pancréas, de l’intestin grêle et du foie ayant touché indistinctement les hommes et les femmes.

Le défi de l’identification des facteurs de risque

Les cohortes étudiées, des groupes de personnes classées par année de naissance, subissent l’impact d’environnements variés, sociaux, économiques, politiques et écologiques, qui affectent directement leur exposition aux facteurs de risque du cancer.

Les chercheurs soulignent cependant que malgré cette corrélation avec les années de naissance, ils peinent à élucider pourquoi ces taux augmentent.

Une nécessité urgente d’actions préventives

« Sans interventions efficaces au niveau de la population, une augmentation globale de la charge du cancer pourrait survenir à l’avenir, arrêtant ou inversant des décennies de progrès contre la maladie, » mettent en garde nos chercheurs.

Ils soulignent l’urgence à identifier et traiter les facteurs de risque sous-jacents dans les populations de la génération X et de la génération Y pour informer les stratégies de prévention et ainsi freiner cette évolution. Un appel à agir qui doit être entendu par tous les acteurs de la santé.