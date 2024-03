21 mars : Retour sur le mystère des chaussettes dépareillées

Le 21 mars 2024, comme chaque année, marque la journée internationale de la Trisomie 21. Les Français sont encouragés à porter des chaussettes dépareillées pour l'événement. Et vous, avez-vous préparé vos chaussettes dépareillées pour cette journée spéciale ?

Encore une année, et nous retrouvons le 21 mars marqué par un événement d’envergure mondiale : la journée internationale de la Trisomie 21. Une journée où, en signe d’unité et de sensibilisation, nous sommes tous conviés à arborer des chaussettes dépareillées.

Née de l’initiative de l’Association Down Syndrome International, cette action symbolique, loin d’être une simple « excentricité » vestimentaire, a été popularisée en France par l’association Trisomie 21 France. Elle vise à rappeler que la Trisomie 21, bien que non considérée comme une maladie, reste une anomalie génétique chromosomique touchant 27.000 nouveau-nés chaque année.

Le défi des chaussettes rend hommage au 21ᵉ chromosome supplémentaire, créant des différences physiques caractéristiques chez les porteurs du syndrome. Le message véhiculé par cette action est clair : « Tous différents, mais tous inclus ».

Le 21 mars, tout un chacun est encouragé à partager une photo de ses pieds chaussés de chaussettes dépareillées sur les réseaux sociaux, accompagnée du hashtag #ChaussettesDépareillées.

L’avis de la rédaction

Cette journée représente un moment fort pour célébrer la diversité et la différence, en rappelant que chaque individu a sa place dans notre société. Cette initiative simple, mais symbolique, redéfinit notre perception de la normalité, et nous invite à embrasser la diversité sous toutes ses formes. Portons nos chaussettes dépareillées avec fierté et partageons largement l’initiative !