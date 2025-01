293 nouvelles liaisons génétiques liées à la dépression identifiées par la recherche

La recherche mondiale révolutionnaire découvre 293 nouvelles associations génétiques liées à la dépression, offrant de nouvelles perspectives pour comprendre et traiter cette maladie souvent dévastatrice.

La dépression, maladie mentale qui touche des millions de personnes à travers le monde, vient de faire l’objet d’une étude d’une envergure sans précédent. Une équipe internationale de chercheurs a révélé l’existence de 293 variantes génétiques, jusqu’alors inconnues, liées à cette pathologie.

Cette découverte représente une véritable avancée pour la prise en charge de la dépression. En effet, ces nouvelles données génétiques pourraient permettre de développer des traitements sur mesure, adaptés à l’individu. La personnalisation des soins, basée sur le patrimoine génétique de chaque patient, pourrait ainsi ouvrir la voie à des thérapies plus efficaces.

Cette recherche a permis d’identifier de nouveaux facteurs de risque génétiques dans toutes les populations mondiales. Cela signifie que les scientifiques peuvent désormais prédire le risque de dépression au-delà des frontières ethniques. Andrew McIntosh, psychiatre biologique à l’Université d’Edimbourg, souligne : « Il y a d’énormes lacunes dans notre compréhension de la dépression clinique qui limitent les possibilités d’améliorer les résultats pour les personnes touchées. » Les résultats de cette étude pourraient donc combler en partie ces lacunes, en offrant une meilleure compréhension de l’impact des gènes sur la dépression.

Bien que chaque variante génétique ne soit associée qu’à un risque faible de développer la maladie, la présence de plusieurs de ces variantes peut avoir un impact significatif. Ces influences génétiques s’ajoutent à d’autres facteurs de risque pour la dépression, tels que la qualité du sommeil et l’alimentation. « Ces résultats montrent que la dépression est hautement polygénique », précise Cathryn Lewis, épidémiologiste génétique du King’s College de Londres.

On en pense quoi ?

Cette étude, par son ampleur et ses découvertes, constitue un progrès majeur dans la lutte contre la dépression. Elle offre de nouvelles perspectives pour améliorer les traitements existants et pour en développer de nouveaux, plus personnalisés. Toutefois, il est essentiel de rappeler que la dépression est une maladie complexe, qui ne se réduit pas à ses seuls facteurs génétiques. Une approche globale, prenant en compte l’ensemble des facteurs de risque, reste donc indispensable pour avancer dans la compréhension et le traitement de cette maladie.