3 signes d’alerte d’un hallux valgus à surveiller

L'hallux valgus, mieux connu sous le nom d'"oignon" au pied, est une affection désagréable qui cause une déviation anormale et souvent douloureuse du gros orteil vers l'extérieur. Sa reconnaissance est aisée grâce à ses symptômes distinctifs. Quels sont-ils, selon vous ?

Comprendre l’hallux valgus : une déformation courante mais handicapante

Également connu sous le nom familière d’“oignon” au pied, l’hallux valgus est une affection qui déroute le gros orteil de son axe initial, le faisant pointer vers l’extérieur. Cette déviation, bien qu’habituellement indolore au début, peut devenir extrêmement inconfortable et même handicapante avec le temps.

Quels sont les symptômes de l’hallux valgus ?

Un des signes les plus visibles de l’hallux valgus est la formation d’une bosse sur le côté du pied. Cette bosse résulte de la déviation progressive du premier métatarsien, l’os du gros orteil, vers l’intérieur. Au fur et à mesure que la déformation s’accentue, cette bosse devient de plus en plus saillante.

Par ailleurs, avant même l’apparition de la bosse, une inflammation à l’articulation du gros orteil peut être constatée. Des douleurs lancinantes, une rougeur, une chaleur et un gonflement sont autant de signes d’une telle inflammation, souvent exacerbée par des frottements dans les chaussures.

Les impacts sur les autres orteils

L’anomalie de l’hallux valgus ne se limite pas à la déformation du gros orteil. Elle affecte également les orteils voisins en modifiant leurs points d’appui et en augmentant leur charge de travail. En réponse à cette pression excessive, la peau sous la plante des pieds peut réagir en formant des callosités douloureuses, des durillons ou des cors.

Le traitement de l’hallux valgus peut passer par des soins de pédicurie pour soulager les symptômes. Dans les cas les plus sévères, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour corriger efficacement la déformation.

L’avis de la rédaction Malgré sa prévalence, l’hallux valgus reste souvent méconnu du grand public. Il est indispensable d’en identifier les symptômes pour agir en conséquence. Ne négligez pas votre confort et la santé de vos pieds.