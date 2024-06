5 aliments et boissons à éviter pour prévenir les taches sur les dents

Plusieurs facteurs peuvent causer des taches brunes sur les dents, notamment le tabagisme et certains régimes alimentaires. Donc, pour maintenir un sourire éclatant, il est préférable d'éviter certains aliments et boissons. Alors, savez-vous quels sont ces aliments à éviter ?

Tl;dr Les taches brunes sur les dents sont souvent dues à la consommation de tabac et à l’alimentation.

Le café, le thé, le vin rouge, les fruits rouges et les sodas pigmentés tachent les dents.

Il est recommandé de se rincer la bouche après leur consommation ou de se brosser les dents.

Les betteraves, malgré leur potentiel de taches, ont de nombreux avantages pour la santé.

Le mystère des taches dentaires dévoilé

Les taches brunes sur les dents sont un phénomène courant, souvent attribué à la consommation de tabac. Toutefois, les habitudes alimentaires ont aussi leur part de responsabilité. Nous vous révélons ici les aliments et boissons susceptibles de ternir votre sourire.

Les coupables habituels : café et thé

Le thé et le café sont des boissons appréciées de tous, mais elles ont un effet néfaste sur l’éclat de notre sourire. Les tanins qu’ils contiennent réagissent avec l’émail des dents, provoquant une coloration externe. Pour limiter les dégâts, il est recommandé de se rincer la bouche ou de se brosser les dents après leur consommation.

Les pigments cachés : vin, fruits rouges et sodas

Le vin rouge, riche en tanins et en anthocyanes, peut également laisser des traces gênantes sur les dents. De même, les fruits rouges et les sodas de couleur foncée, bien que délicieux, contiennent des pigments qui colorent l’émail. Cependant, ne bannissez pas totalement ces aliments de votre alimentation. Par exemple, les fruits rouges sont d’excellents antioxydants et alliés pour votre santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le cas de la betterave

La betterave, malgré sa réputation de tacher tout ce qu’elle touche, est un véritable trésor nutritionnel. Elle regorge de vitamines, de minéraux et de nitrates, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Ainsi, “malgré leur potentiel de taches, elles ont de nombreux avantages pour la santé”.