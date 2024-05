5 symptômes méconnus d’allergie aux pollens à ne pas ignorer

En France, les allergies aux pollens, marquées par des éternuements répétitifs et d'autres symptômes moins connus, sont de retour. Actuellement, presque tous les départements sont en alerte élevée pour les allergies aux pollens de graminées. Connaissez-vous les signaux d'alerte ?

Tl;dr Retour des allergies aux pollens en France, quasi-totalité des départements en alerte.

Signes d’allergies : picotements à la gorge et aux oreilles, yeux rouges et éruptions cutanées.

Autres symptômes : maux de tête et fatigue excessive dus à l’inflammation causée par l’allergie.

Précaution conseillée : se laver les yeux régulièrement en cas de concentration élevée de pollens.

Comprendre et reconnaître les allergies aux pollens

Avec le retour du printemps, la France est de nouveau en alerte face à l’envahissement des pollens de graminées. La majorité des départements sont en alerte élevée, et il est impératif de reconnaître les signes de ces allergies.

Signes courants d’allergies

Les allergies aux pollens peuvent se manifester par divers symptômes. Les plus courants sont les éternuements à répétition. Cependant, d’autres signes moins connus peuvent aussi être observés. Parmi ceux-ci, on note des “picotements à la gorge et aux oreilles” et des “yeux rouges”.

Des symptômes plus discrets

La libération d’histamine en contact avec les muqueuses peut provoquer des démangeaisons, affectant également la gorge et les oreilles. De plus, des “maux de tête” peuvent survenir, souvent causés par une inflammation des sinus. Les pollens peuvent également causer des “éruptions cutanées” chez certaines personnes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Impact sur le bien-être général

Il est important de noter que les allergies aux pollens peuvent impacter le bien-être général. Ces réactions allergiques peuvent provoquer une fatigue excessive et des troubles du sommeil. Pour se protéger, il est recommandé de se laver les yeux régulièrement en cas de concentration élevée de pollens.