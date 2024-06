Alerte rouge aux allergies polliniques en France !

La France est presque entièrement en alerte rouge face au risque d'allergies dues aux pollens, particulièrement ceux des graminées, favorisés par la météo actuelle. Faites-vous partie des personnes touchées par ce phénomène ?

Tl;dr La France est majoritairement en alerte rouge pour les allergies aux pollens.

Les pollens de graminées sont particulièrement abondants dans l’air.

Un risque d’asthme d’orage est également signalé.

Les personnes allergiques doivent prendre des précautions, notamment pendant les orages.

Alerte rouge sur les allergies aux pollens

La France est actuellement en proie à une forte propagation des pollens, une situation particulièrement difficile pour les personnes allergiques. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), le pays est presque entièrement placé en alerte rouge. Seul le Finistère, avec un risque jugé “moyen”, déroge à cette tendance à l’alerte maximale.

Les graminées, source majeure de pollens

Le RNSA pointe du doigt les pollens de graminées, très abondants dans l’air et cause majeure de gêne pour les allergiques. La météo estivale de cette semaine favorise notamment l’émission de ce type de pollens. Du côté de la Méditerranée, les pollens de pariétaire et d’olivier sont également présents, bien que le risque allergique soit jugé faible à moyen pour ces plantes.

Il est toutefois recommandé aux personnes sensibles au pollen de tilleul de prendre leurs distances avec ces arbres, actuellement en pleine floraison et pouvant “provoquer des symptômes à leur proximité”.

Risque d’asthme d’orage : une menace supplémentaire

En plus de l’alerte sur les pollens, le RNSA met en garde contre un risque d’asthme d’orage jusqu’à la fin de la semaine. Cette affection respiratoire, similaire à une crise d’asthme, se manifeste chez les personnes allergiques lorsque le temps est orageux. De plus, Météo-France prévoit des orages sur une large partie du pays, de quoi augmenter considérablement le risque d’asthme d’orage.

En effet, lors d’un orage, la concentration de pollens augmente rapidement près du sol. Ces derniers, gorgés d’eau, éclatent et libèrent des particules allergisantes qui peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons, déclenchant ainsi des difficultés respiratoires.

Précautions à prendre en cas d’alerte allergique

Face à ces risques, de simples gestes peuvent permettre de se prémunir. Il est notamment recommandé de rester à l’intérieur pendant les orages, de fermer ses fenêtres et pour les personnes asthmatiques, de garder leurs médicaments à portée de main.