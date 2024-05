Alerte rouge : Les pollens mettent la France entière en état d’allergie

Selon le dernier rapport du Réseau National de Surveillance Aérobiologique, presque toute la France est en alerte rouge pour les pollens de graminées, à l'exception de quelques départements du nord. Cependant, cette situation pourrait rapidement changer. Les habitants du nord devraient-ils aussi s'inquiéter ?

Notre beau pays est actuellement en proie à une invasion de pollens de graminées. Selon le dernier bulletin du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) paru le jeudi 16 mai, une vigile rouge a été déclarée sur presque tout le territoire. Seuls quelques départements dans le nord ont été épargnés, mais cela ne devrait pas durer.

Symptômes allergiques en hausse

Les allergiques aux pollens sont certainement déjà conscients de l’aggravation de leurs symptômes. Yeux qui piquent, nez qui coule, gorge qui gratte, ces désagréments risquent de s’intensifier dans les jours à venir. Même en Corse, en plus des pollens de graminées, ceux d’olivier sont également sous surveillance rouge.

Un répit à venir, de courte durée

Si le temps orageux prévu cette semaine sur presque tout le pays donnera un peu de répit aux allergiques, il est crucial de noter que ce soulagement sera de courte durée. Les pluies à venir pourraient même favoriser la croissance et le développement des graminées.

Les pollens de graminées en détail

Les graminées, ces herbacées qui poussent le long des routes, dans les champs et même sur les ronds-points, sont très allergisantes. Elles sont responsables de symptômes nasaux, oculaires et même respiratoires dans les cas les plus sévères. Il est donc essentiel pour les allergiques de suivre les traitements prescrits par leurs médecins ou allergologues afin de limiter l’effet des symptômes.

En cas d’allergie, outre le traitement médical, des gestes simples peuvent aider à limiter les effets de l’allergie. Il est conseillé de se rincer les cheveux avant d’aller se coucher, d’aérer son logement au moins 10 minutes par jour, de préférence avant le lever et après le coucher du soleil, d’éviter l’exposition aux bougies, aux produits d’entretien et au tabac. À l’extérieur, il est préférable d’éviter les activités qui provoquent une surexposition et de privilégier le port de lunettes de soleil.