6 indices révélant une carence protéique dans notre organisme

Six indications précises que notre corps ne reçoit pas la quantité de protéines dont il a besoin pour fonctionner correctement

Tl;dr Les protéines sont essentielles pour le fonctionnement des cellules.

La carence en protéines peut entraîner des symptômes significatifs.

Une alimentation riche en protéines peut aider à combler cette carence.

Les protéines : clés de notre santé

Les protéines sont le pilier de la vie. Ces molécules sont essentielles pour le bon fonctionnement de chaque cellule de notre organisme, tout en soutenant nos muscles et nos os. Pourtant, nombre de personnes ignorent lorsqu’elles ont une carence en protéines dans leur alimentation. Cette carence peut avoir des symptômes modestes mais significatifs. Voici six signes qui pourraient indiquer que votre corps réclame davantage de protéines.

Des signes d’alerte variés

Avez-vous remarqué un gonflement inhabituel, surtout sur votre visage, vos mains ou vos pieds ? Un mauvais contrôle des fluides dans le corps pourrait résulter d’une faible consommation de protéines. Votre sang contient une protéine appelée albumine, qui aide à préserver l’équilibre des fluides. Une consommation insuffisante de protéines peut entraîner un gonflement des tissus, se traduisant par un œdème.

Un système immunitaire affaibli

Vous attrapez chaque rhume ou infection qui circule ? Les protéines sont vitales pour la production de globules blancs, d’anticorps et d’autres composants immunitaires qui combattent les envahisseurs tels que les bactéries et les virus. Un régime alimentaire pauvre en protéines affaiblit votre système immunitaire, vous rendant plus vulnérable aux infections fréquentes et ralentissant votre rétablissement.

Des changements d’humeur

Saviez-vous que votre humeur est influencée par les protéines ? Les aliments riches en protéines fournissent des acides aminés, qui sont les éléments constitutifs des neurotransmetteurs qui contrôlent l’humeur et le bonheur, comme la dopamine et la sérotonine. Une carence en protéines peut entraîner une baisse de ces substances chimiques du cerveau, provoquant stress, désespoir et irritabilité.

Des modifications de la peau

Votre peau souffre également en silence d’une consommation insuffisante de protéines. Un relâchement, une terneur et une sécheresse résultent d’une perte de collagène, la protéine qui donne à la peau sa force et sa souplesse. Dans des situations extrêmes, des troubles cutanés comme des plaques sèches ou desquamées peuvent également être causés par une carence en protéines.

Des envies incontrôlables de sucreries ou d’aliments industriels

Les protéines jouent un rôle clé dans la stabilisation de la glycémie. Sans suffisamment de protéines, votre corps subit des pics et des chutes de sucre dans le sang, ce qui déclenche des envies d’aliments à énergie rapide comme les sucreries, les chips ou les glucides transformés. Ce cycle peut entraîner de mauvaises habitudes alimentaires et des baisses d’énergie.

Quelques solutions

Si vous ressentez ces signes, il est peut-être temps de réviser votre alimentation. Concentrez-vous sur les aliments riches en protéines comme :