6 maladies responsables de vos nausées

Diverses affections peuvent provoquer des nausées, allant de troubles bénins et temporaires à des maladies nécessitant une intervention médicale immédiate. Quelles sont donc ces conditions susceptibles de susciter un tel inconfort?

Tl;dr Plusieurs maladies peuvent provoquer des nausées, certaines sont bénignes, d’autres plus graves.

La gastro-entérite, la maladie de Ménière et la méningite sont des exemples de ces maladies.

La colique hépatique, l’occlusion intestinale et l’intoxication alimentaire peuvent également entraîner des nausées.

Chaque maladie a des symptômes spécifiques qui l’accompagnent.

En tant que journaliste d’actualité avec une expérience de 20 ans, je peux affirmer que les nausées sont des symptômes communs à de nombreuses maladies. Elles peuvent être bénignes et passagères, mais parfois, elles peuvent être le signe d’une maladie grave nécessitant des soins médicaux urgents.

Des maladies variées

Pour illustrer ce point, prenons par exemple la gastro-entérite. Cette inflammation de la muqueuse du tube digestif peut causer des nausées, des diarrhées et des douleurs abdominales intenses. C’est une maladie hivernale très contagieuse qui touche aussi bien les enfants que les adultes.

Des symptômes inattendus

Autre exemple, la maladie de Ménière, un trouble de l’oreille interne. Elle se caractérise par des vertiges et des nausées, mais peut également entraîner une perte auditive et des troubles de l’équilibre.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des situations urgentes

Il y a aussi la méningite, une inflammation des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Cette maladie, qui peut être causée par un virus, une bactérie, un champignon ou un parasite, provoque non seulement des nausées, mais aussi de la fièvre, une raideur de la nuque et des maux de tête.

Une attention particulière

Enfin, l’occlusion intestinale, la colique hépatique et l’intoxication alimentaire sont d’autres exemples de maladies qui peuvent causer des nausées. Celles-ci nécessitent une attention médicale particulière en raison de la gravité potentielle de leurs symptômes.