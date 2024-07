60 Millions de consommateurs révèle les 3 répulsifs les plus puissants contre les moustiques

Alors que l'été commence, 60 millions de consommateurs ont comparé divers répulsifs pour insectes, suite à l'augmentation des moustiques tigres et des cas de dengue depuis janvier. Quel est le produit le plus efficace pour repousser ces nuisibles piquants ?

Tl;dr 60 millions de consommateurs teste 15 répulsifs pour insectes.

Le Cinq sur Cinq Spray Famille est classé le plus efficace.

Les actifs IR3535 et DEET sont les plus efficaces contre les moustiques.

Les sprays peuvent présenter des risques d’inhalation et d’irritation.

Avec l’arrivée de l’été, le combat annuel contre les moustiques commence. Pour vous aider à choisir votre armure, « 60 millions de consommateurs » a comparé 15 répulsifs sur le marché.

Les meilleurs défenseurs contre les moustiques

Le Cinq sur Cinq Spray Famille est couronné champion avec une note de 16,8/20. En deuxième position, le Moustifluid Spray Haute Protection en zone tropicale et à risque obtient une moyenne de 16,4. Mousti KO termine le podium avec une note de 15,5.

Les ingrédients clés

Deux actifs se démarquent dans la lutte contre ces insectes piquants : l’IR3535 et le DEET. Reconnues pour leurs propriétés insectifuges, ces deux molécules offrent une protection allant de 8 à 12 heures.

Cependant, « 60 millions de consommateurs » met en garde contre les affirmations trompeuses de certains produits. Par exemple, un produit prétend offrir une protection de plus de 12 heures, mais seulement après deux applications.

La prudence est de mise

Il est à noter que tous les répulsifs ne sont pas sans risques. Le magazine met en garde contre les risques d’inhalation et d’irritation, en particulier avec les sprays. De plus, les produits contenant du DEET peuvent endommager les plastiques et les textiles synthétiques.

En outre, il est recommandé d’éviter les produits très concentrés pour les femmes enceintes et les jeunes enfants.

L’avis de la rédaction Cet été, protégez-vous efficacement contre les moustiques, mais restez prudent avec les produits que vous utilisez. N’oubliez pas de lire attentivement les étiquettes et de suivre les recommandations d’utilisation. Rappelez-vous, votre santé est aussi importante que votre confort.