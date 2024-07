7 aliments à proscrire pendant une canicule

Alors que la France entre dans une phase de canicule après des semaines de pluies incessantes, il est important de surveiller son alimentation pour aider son corps à gérer la chaleur. Saviez-vous quels aliments sont à éviter pendant cette période ?

Tl;dr Les fortes chaleurs imposent une alimentation adaptée pour réguler la température corporelle.

La viande rouge, le café, l’alcool et les sodas sont à éviter pour éviter la déshydratation.

Les plats très froids, les aliments épicés et ceux riches en sel peuvent accroître la sensation de chaleur.

Boire beaucoup d’eau et privilégier une alimentation légère est recommandé.

Se préparer à affronter la canicule : l’importance de l’alimentation

Après une période de pluies intenses, la France s’apprête à faire face à une véritable canicule en ce début de mois d’août. Pour aider notre organisme à réguler la chaleur, il est essentiel d’adapter notre alimentation. Certains aliments sont à éviter, voyons lesquels.

Des choix alimentaires judicieux pour mieux supporter la chaleur

Il est essentiel de modérer certains aliments lors des fortes chaleurs. La viande rouge, riche en matières grasses, demande un effort supplémentaire à l’organisme pour la digestion, ce qui provoque une augmentation de la température corporelle. Privilégiez donc des viandes plus maigres comme le poulet ou le veau.

Autre ingrédient à modérer : le café. Si le petit café du matin reste acceptable, il convient de réduire sa consommation en période de canicule. En effet, le café a un effet diurétique et peut provoquer un état de nervosité et des acidités dans l’estomac, ce qui va encore plus solliciter l’organisme.

Alcool et sodas : faux amis de l’hydratation

La consommation d’alcool peut se révéler dangereuse en période de forte chaleur. Elle assèche le corps alors que ce dernier a besoin d’eau pour maintenir sa température basse. Préférez des boissons rafraîchissantes comme les hard seltzer ou de la bière.

Les sodas riches en sucre sont également à éviter. Ils étanchent la soif, certes, mais ils ne suffisent pas à bien hydrater le corps. De plus, leur gaz peut provoquer des crampes d’estomac et contribuer à la déshydratation.

Attention aux idées reçues

Contre toute attente, les plats trop froids et les aliments épicés sont à éviter. Croquer des glaçons ou manger des aliments épicés va entraîner une dépense d’énergie pour réguler la température du corps et augmenter la sensation de chaleur. De même, les aliments riches en sel favorisent la rétention d’eau et peuvent accroître la sensation de soif.

Pour aider votre corps à réguler sa température, buvez beaucoup d’eau et privilégiez une alimentation légère et équilibrée.