7 astuces faciles pour préserver votre vue du syndrome de l’œil sec

Protégez votre vision du syndrome de l'œil sec avec ces 7 méthodes simples !

Tl;dr Le syndrome de l’œil sec est une affection courante qui peut affecter la qualité de vie.

Des facteurs aggravants incluent le temps passé devant l’écran et les allergies.

Il existe des stratégies de gestion efficaces pour atténuer l’inconfort et protéger la vision.

Le syndrome de l’œil sec : un impact significatif sur la vie quotidienne

Le syndrome de l’œil sec est une affection courante qui, malheureusement, peut avoir un impact significatif sur la vie quotidienne et la santé oculaire globale. En tant que professionnel de santé, il est essentiel d’éduquer les patients sur les causes et les facteurs aggravants de cette condition, tels que l’exposition prolongée aux écrans et les allergies.

Les facteurs aggravants : temps d’écran et allergies

Le temps passé devant un écran est l’un des plus grands facteurs aggravants du syndrome de l’œil sec. Plus nous fixons les écrans ou les livres, moins nous clignons des yeux. Cela conduit à une évaporation accrue et provoque la sécheresse oculaire. De plus, les allergies, notamment lors des changements de saison, peuvent enfler les glandes lacrymales et les amener à dysfonctionner, résultant en une moindre lubrification pour les yeux.

Quelques stratégies pour gérer et prévenir le syndrome de l’œil sec

Il existe plusieurs façons simples d’aider à prévenir et à gérer ce syndrome. Par exemple, limiter le temps d’écran en prenant des pauses fréquentes, en suivant la règle du 20-20-20 : toutes les 20 minutes, faites une pause de 20 secondes et regardez quelque chose à 20 pieds de distance. Il est également recommandé de contrôler les allergies et de maintenir une bonne hygiène oculaire, en évitant de toucher ou de frotter ses yeux.

Un mode de vie sain pour lutter contre le syndrome de l’œil sec

Un régime alimentaire approprié, riche en fruits, légumes et acides gras oméga-3, associé à une hydratation suffisante, peut être bénéfique. Il est également important d’éviter la poussière et les courants d’air, de faire attention à l’utilisation des lentilles de contact et de maintenir une bonne hygiène oculaire. Ainsi, le respect de ces conseils peut aider à « atténuer l’inconfort et à protéger la vision », comme le souligne le Dr Anita Sethi, directrice principale et chef du département d’ophtalmologie du Max Multi Speciality Centre à Panchsheel Park.