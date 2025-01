7 exercices oculaires indispensables à pratiquer quotidiennement

Sept exercices oculaires essentiels que nous devrions tous intégrer dans notre routine quotidienne pour une meilleure santé visuelle.

Tl;dr Les yeux, organes très actifs, nécessitent des exercices pour soulager la fatigue oculaire.

Les ophtalmologistes recommandent des exercices comme les mouvements de convergence, les rotations oculaires et le clignement.

La règle 20-20-20 aide à prévenir la fatigue oculaire liée au travail de près.

Les exercices oculaires : une nécessité pour la santé de nos yeux

Les yeux, organes des plus sollicités, sont constamment en action, même pendant notre sommeil. Ils sont dotés de nombreux muscles responsables de leur mouvement et de leur mise au point, qui ont besoin d’être entraînés pour fonctionner au mieux. Dr. Neeraj Sanduja, ophtalmologue et chirurgien oculaire, souligne l’augmentation de la fatigue oculaire due à l’utilisation croissante des écrans numériques.

Les symptômes de cette fatigue se manifestent par une vision floue, des yeux fatigués, des maux de tête, des démangeaisons et des larmoiements. Heureusement, des exercices oculaires peuvent offrir un soulagement. Voici cinq exercices que tout le monde devrait pratiquer pour améliorer la fonction de ses yeux, selon les ophtalmologistes.

Mouvements de convergence

Cet exercice consiste à focaliser son regard sur la pointe d’un crayon que l’on rapproche progressivement du nez. « Lorsque le crayon se rapproche du nez, il peut sembler double ou flou, et les yeux doivent faire un effort pour maintenir une image nette », explique le Dr Sanduja. Il recommande de répéter cet exercice cinq à dix fois.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Rotations oculaires

Les rotations oculaires dans tous les sens extrêmes (haut, bas, gauche, droite, etc.) favorisent l’excursion complète des muscles extraoculaires. Ces mouvements doivent être effectués dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse.

Fixation du regard

Selon le Dr Digvijay Singh, il est bénéfique de se concentrer sur un objet lointain, comme une flamme de bougie, et de maintenir son regard sur celui-ci pendant une trentaine de secondes ou aussi longtemps que possible.

Palming

Il s’agit d’un exercice qui aide à détendre les muscles autour des yeux et à réduire la fatigue oculaire. Après avoir frotté vos mains pour les réchauffer, posez la paume de chaque main sur la pommette correspondante, couvrez chaque œil et respirez profondément pendant cinq minutes.

La règle 20-20-20

Pour éviter la fatigue oculaire liée au travail de près, il est conseillé d’adopter la règle 20-20-20 : toutes les 20 minutes, détournez le regard de votre écran pour regarder un objet situé à 20 pieds (environ 6 mètres) pendant 20 secondes.

En plus de ces exercices, il est recommandé d’adopter une alimentation riche en vitamines A, C, E et autres micronutriments, et de boire beaucoup de liquides pour obtenir les meilleurs résultats.