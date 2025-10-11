Fatigue oculaire, myopie : les grands défis visuels actuels et les conseils des spécialistes

La fatigue oculaire numérique, la myopie et d’autres troubles visuels gagnent du terrain à l’ère des écrans. Des spécialistes détaillent les principaux défis actuels pour la santé des yeux et partagent leurs recommandations pour mieux les prévenir au quotidien.

Tl;dr L’augmentation du temps d’écran fragilise la santé oculaire.

Examens réguliers et prévention sont essentiels dès le plus jeune âge.

Des habitudes simples peuvent limiter la fatigue visuelle numérique.

Une vision sous pression à l’ère numérique

Difficile d’y échapper : nos yeux subissent aujourd’hui un véritable assaut. Entre les smartphones omniprésents, les heures passées devant des ordinateurs et la multiplication des loisirs connectés, la santé oculaire de toutes les générations vacille. À l’occasion de la Journée mondiale de la vue, plusieurs spécialistes indiens, dont Dr. Pawan Gupta, Dr. Mahipal Singh Sachdev et Dr. Rinky Anand Gupta, tirent la sonnette d’alarme sur des enjeux trop souvent relégués au second plan.

Fatigue visuelle numérique : un fléau contemporain

La liste des conséquences liées à l’usage intensif des écrans s’allonge : sécheresse, maux de tête, vision trouble ou encore fatigue chronique. Selon le Dr. Mahipal Singh Sachdev, ce phénomène — connu sous le nom de fatigue visuelle numérique — s’installe insidieusement dans le quotidien, en particulier chez les enfants déjà exposés à une recrudescence de la myopie. Le simple fait de moins cligner des yeux en consultant un écran explique nombre de ces symptômes.

Pour y remédier, plusieurs gestes clés font consensus parmi les experts :

Appliquer la règle dite « 20-20-20 » : toutes les 20 minutes, fixer un objet situé à 6 mètres (20 pieds) pendant 20 secondes.

Ajuster la luminosité des écrans et privilégier une posture correcte.

Diminuer l’exposition avant le coucher et cligner volontairement davantage.

Dépistage précoce : vigilance pour petits et grands

Rares sont ceux qui consultent dès les premiers signaux d’alerte. Pourtant, comme le souligne le Dr. Pawan Gupta, certains symptômes — difficultés à lire, baisse du contraste, halos lumineux ou maux de tête récurrents — peuvent révéler une pathologie débutante : glaucome, diabète oculaire ou dégénérescence maculaire liée à l’âge. Or, déceler tôt ces anomalies via un bilan ophtalmologique régulier, idéalement annuel chez l’adulte et biannuel pour les enfants selon le Dr. Rinky Anand Gupta, reste crucial pour préserver la vue sur le long terme.

Sensibiliser dès l’enfance et changer nos habitudes

Face à la généralisation des cours en ligne et jeux vidéo, limiter le temps d’écran devient une priorité éducative. Les recommandations convergent : privilégier les activités extérieures, surveiller l’éclairage lors du travail sur écran, instaurer des pauses fréquentes et initier au plus tôt aux examens préventifs. Car comme le rappelle avec force le Dr. Pawan Gupta, prendre soin de ses yeux revient aussi à veiller sur sa santé globale : « Nos yeux sont une fenêtre unique sur notre corps entier ; sachons en prendre soin chaque année. »