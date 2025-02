Règle du 20-20-20 : La méthode simple pour soulager et prévenir la fatigue oculaire

La règle du 20-20-20 : une méthode simple et efficace pour reposer vos yeux et éviter la fatigue oculaire.

Tl;dr La règle 20-20-20 aide à prévenir la fatigue oculaire due aux écrans.

Cette technique consiste à prendre une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes et à regarder un objet situé à environ 20 pieds de distance.

Elle est facile à intégrer dans le quotidien et apporte de nombreux bénéfices pour la santé des yeux.

Protéger sa vue à l’ère du numérique

L’avènement du numérique a modifié nos modes de vie, mais aussi mis à mal notre santé visuelle. En effet, la fatigue oculaire est devenue un problème courant avec l’usage accru des écrans. Si vous aussi, vous ressentez ce malaise, la règle 20-20-20 pourrait bien être la solution.

La règle 20-20-20 : une technique simple

La règle 20-20-20 est une méthode simple pour soulager vos yeux des tensions dues à l’utilisation prolongée des écrans. Selon le Dr Anita Sethi, cette technique consiste à « prendre une pause de 20 secondes toutes les 20 minutes et à regarder un objet situé à environ 20 pieds de distance ». Par exemple, vous pouvez regarder par la fenêtre des arbres ou des bâtiments éloignés. Cette petite action contribue à détendre vos muscles oculaires, à réduire la fatigue et à leur permettre de récupérer après une concentration continue sur un écran de proximité.

Les bienfaits de la règle 20-20-20

La règle 20-20-20 est largement recommandée pour prévenir la fatigue oculaire, les maux de tête et les problèmes de vision à long terme. Elle offre une solution pratique pour maintenir une bonne santé oculaire tout en restant productif dans vos tâches numériques. De simples ajustements, comme cligner des yeux consciemment ou fermer les yeux quelques secondes, peuvent également aider à hydrater vos yeux et à prévenir la tension oculaire numérique.

Selon le Dr Shibal Bhartiya, pour intégrer cette règle dans votre routine, il est conseillé de mettre en place une alarme pour vous rappeler de faire une pause. Pendant cette pause, choisissez de regarder un objet naturel éloigné. De plus, il est recommandé de cligner plus fréquemment des yeux, car l’utilisation d’écrans a tendance à réduire le clignement, créant ainsi des zones sèches sur l’œil. En adoptant ces petits gestes, vous pouvez garder vos yeux frais, réduire la sécheresse et prévenir les effets à long terme de la tension numérique.