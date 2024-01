7 astuces puissantes pour rebondir après une nuit sans sommeil

Suite à une nuit blanche, que ce soit due à de l'insomnie ou à une fête tardive, notre état mental et corporel peut être affecté, rendant difficile le fait de fonctionner normalement. Voici donc quelques suggestions pour vous aider à vous remettre. Et vous, quelles sont vos astuces pour récupérer après une nuit sans sommeil ?

Tl;dr La récupération après une nuit blanche nécessite des stratégies spécifiques.

Il faut éviter de dormir toute la journée, et rester actif dès le matin.

Des actions comme prendre une douche tiède, faire du sport, ou s’exposer à la lumière du jour sont recommandées.

Il est aussi conseillé de faire une courte sieste avant 15h, et de bien s’hydrater.

En tant que journaliste avec une expérience de deux décennies, je voudrais partager avec vous des stratégies pour surmonter les effets d’une nuit blanche. Qu’elle soit due à une insomnie ou à une soirée festive, une nuit blanche peut affecter notre état psychologique et physique. Voici quelques conseils pour mieux récupérer.

Garder un rythme diurne

Il peut être tentant de dormir toute la journée après une nuit sans sommeil, mais comme le souligne le neurologue Marc Rey, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), c’est une erreur majeure. Pour favoriser l’endormissement le soir, il recommande de rester actif dès le matin.

Stimuler le corps et l’esprit

Certaines actions peuvent aider à se sentir moins somnolent. Prendre une douche tiède pour augmenter la température corporelle, faire un peu de sport, et surtout, s’exposer à la lumière du jour pour bloquer la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil, sont autant de stratégies recommandées.

Adapter son alimentation et son hydratation

Il est également conseillé de privilégier une alimentation riche en féculents pour recaler son horloge biologique. Une bonne hydratation est aussi cruciale pour maintenir l’équilibre énergétique. Attention cependant à la consommation de café : absorbé après 15h, il peut nuire à la qualité du sommeil.

Se relaxer

Enfin, n’oubliez pas de vous accorder un moment de repos. Une courte sieste avant 15h, des exercices de respiration profonde ou des techniques comme le yoga doux peuvent aider à détendre le corps et l’esprit, préparant ainsi à un sommeil plus profond et réparateur.