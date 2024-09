Est-ce néfaste de faire la sieste l’après-midi ?

Face à nos emplois du temps surchargés et notre déficit de sommeil, la sieste est souvent perçue comme une nécessité. Et vous, que pensez-vous de l'importance de faire une petite sieste ?

Tl;dr 30% de la population française dort moins de six heures par nuit pendant la semaine.

La sieste est bénéfique pour le sommeil et la santé, notamment lors de somnolence.

Il existe différents types de siestes avec des effets variés.

La sieste de 20 minutes est idéale pour retrouver la forme et améliorer l’efficacité au travail.

La sieste, un remède à la dette de sommeil

Face à nos journées éreintantes, la sieste semble être une réponse idéale à notre manque de sommeil. Selon le Dr Françoise Vecchierini, spécialiste du sommeil, près de 30% de la population française dort moins de six heures en semaine, créant ainsi une dette de sommeil. Cette dernière peut engendrer de la somnolence, particulièrement en début d’après-midi.

Quand succomber à l’appel de la sieste ?

Si vous vous sentez somnolent, distrait, agressif ou moins concentré, il serait judicieux de faire une sieste. Cependant, toutes les siestes ne se valent pas. Il est important d’adapter la durée de votre sieste à vos besoins.

Les différents types de sieste

La sieste brève de 5 à 10 minutes est recommandée avant un rendez-vous important pour un réveil énergique. La sieste de 20 à 30 minutes, quant à elle, stimule la vigilance pour le reste de la journée. Enfin, la sieste longue d’au moins une heure représente un cycle de sommeil complet, elle est recommandée aux travailleurs de nuit. Cependant, elle peut entraîner un sommeil profond et une inertie du sommeil, ce qui peut rendre le réveil difficile.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La sieste de 20 minutes, une solution idéale

La sieste de 20 minutes semble être la solution idéale pour retrouver la forme. Elle permet d’entrer en sommeil léger et de se réveiller frais et disponible. De plus, elle améliore la concentration, la mémoire, la créativité et réduit le stress. « Vous pouvez même prendre un café juste avant votre sieste. Les effets du café apparaitront au moment du réveil », conclut la spécialiste.