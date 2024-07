Dormir tard augmente le risque de dépression, alertent les experts

Selon une étude récente, se coucher après une certaine heure pourrait nuire à notre santé mentale. Mais de quelle heure s'agit-il exactement?

TL;DR Dormir après 1h du matin augmente risques d’impulsivité et d’anxiété.

La désynchronisation de notre horloge interne peut affecter notre santé.

La petite sieste stratégique et l’exposition à une lumière vive sont recommandées.

Les effets nocturnes sur la santé mentale

Dans notre société moderne, de multiples facteurs nous incitent à prolonger nos journées, de la surcharge de travail à l’insomnie en passant par le scrolling sur les réseaux sociaux. Cependant, se priver de sommeil peut avoir des conséquences plus dangereuses qu’on ne l’imagine sur notre santé.

Une étude récente parue dans Psychiatry Research affirme que le simple fait de repousser son coucher après 1 heure du matin peut increaser nos propensions à l’impulsivité et à l’anxiété. Cette étude, bien qu’à prendre avec des pincettes vu qu’elle se base sur une population majoritairement blanche et âgée, a quand même le mérite de souligner les effets néfastes de dormir tard, dont nous sous-estimons souvent les conséquences.

Horloge interne et cycle naturel de sommeil

Nos comportements sont fortement impactés par notre horloge interne qui se réfère au cycle naturel lumière-obscurité de notre environnement, explique Matthew Lehrer, professeur à l’université de Pittsburgh. Ainsi, se coucher après 1 heure du matin signifie décaler notre horloge interne, ce qui peut entrainer une désynchronisation problématique pour notre santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le sommeil, une fonction cérébrale essentielle

Le lobe frontal du cerveau, essentiel pour la régulation de l’humeur et des émotions, est particulièrement touché par le manque de sommeil. Ce département du cerveau est en fait très sensible à un sommeil réparateur, ce qui explique nos comportements impulsifs et les pensées négatives lorsque nous manquons de sommeil.

Conseils pour gérer les effets négatifs

Toutefois, pour les personnes qui ont des horaires nocturnes ou des emplois de nuit, des solutions existent. Les experts recommandent notamment de prendre une petite sieste de 20 à 30 minutes maximum afin de ne pas perturber le cycle de sommeil complet. S’exposer à une lumière vive pendant les heures de travail nocturnes peut également aider.

Enfin, Matthew Lehrer suggère de respecter des horaires de repas réguliers pour limiter la fatigue cérébrale et maintenir une certaine stabilité dans sa routine quotidienne.