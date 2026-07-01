Acouphènes chroniques : la psilocybine ouvre une piste sérieuse

Une revue scientifique relance l’hypothèse d’un effet de la psilocybine sur les acouphènes. Pas un traitement, mais une piste crédible à suivre.

En bref Les acouphènes touchent plus d’une personne sur dix

La psilocybine intéresse pour son effet cérébral

Aucune preuve clinique chez l’humain pour l’instant

Plus d’une personne sur dix vit avec des acouphènes persistants, ce bruit de fond que personne d’autre n’entend. Et le vrai sujet est là, il n’existe toujours pas de traitement fiable pour les faire taire durablement.

Un trouble fréquent, et toujours sans vraie solution

Bourdonnement, sifflement, cliquetis, souffle, le tableau varie, mais la logique reste la même. Les chercheurs pensent de plus en plus que le problème ne vient pas seulement de l’oreille, mais du cerveau, qui continue à traiter un son fantôme comme un signal neuf et important au lieu de l’ignorer.

Des travaux ont aussi relié les acouphènes au sommeil et à la sérotonine, ce neurotransmetteur surtout connu pour son rôle dans l’humeur. Autrement dit, on parle d’un trouble de traitement sensoriel, pas simplement d’un défaut mécanique de l’audition.

Ce que la psilocybine a montré chez la souris

C’est dans ce cadre qu’une revue publiée dans Hearing Research s’intéresse à la psilocybine, le composé présent dans les champignons hallucinogènes. L’idée peut surprendre, mais l’hypothèse n’a rien de mystique. Elle porte sur la façon dont le cerveau trie les sons.

Une expérience menée en 2024 par des chercheurs de McGill University, et déposée sur bioRxiv sans évaluation par les pairs pour l’instant, a observé des souris après administration de psilocybine. Résultat, leur cerveau apprenait moins bien à classer des sons répétés comme un simple bruit de fond.

Chez les animaux ayant reçu une solution saline, l’attention aux sons familiers diminuait. Avec la psilocybine, cette habituation ne se faisait pas de la même façon, et la sensibilité aux sons faibles restait élevée. Point important quand même, les chercheurs n’ont pas vu de remaniement général des circuits auditifs, plutôt un effet sur ce que le cerveau choisit de filtrer ou non.

Le mécanisme qui intrigue les chercheurs

La revue signée par des chercheurs du Chinese PLA General Hospital a passé en revue des dizaines d’articles. Leur piste la plus solide concerne deux neurotransmetteurs, le glutamate, qui stimule l’activité cérébrale, et le GABA, qui la freine.

Les acouphènes ont déjà été associés à un déséquilibre entre ces deux systèmes. En gros, pas assez de GABA pour calmer le jeu, davantage d’activité excitatrice, puis des neurones liés à l’audition qui se mettent à décharger sans son réel. Le cerveau interprète alors ce bruit interne comme un vrai son.

Selon cette analyse, la psilocybine agit aussi sur cette voie. Elle augmenterait le glutamate, ce qui déclencherait ensuite davantage de libération de GABA, avec un possible effet de rééquilibrage.

Pourquoi il faut rester prudent malgré l’intérêt

Pas de quoi conclure que la psilocybine soigne les acouphènes. Il ne s’agit pas d’un essai clinique chez l’humain, mais d’une revue scientifique qui juge la piste suffisamment sérieuse pour mériter d’autres travaux.

L’enjeu est concret pour les patients. Aujourd’hui, les options évoquées restent imparfaites, avec des antidépresseurs, des anticonvulsivants ou des vasodilatateurs qui peuvent provoquer des effets indésirables et ne marchent pas toujours. Si la psilocybine confirme qu’elle peut modifier la manière dont le cerveau décide à quels sons prêter attention, ce serait une avancée nette. Pas une solution demain matin. Mais une piste, enfin, qui tient debout.