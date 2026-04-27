Un neurotransmetteur clé du cerveau impliqué dans le développement des acouphènes ?

Des chercheurs ont identifié une possible association entre l’acouphène et un neurotransmetteur essentiel du cerveau. Cette découverte offre un nouvel éclairage sur les mécanismes de ce trouble auditif qui touche des millions de personnes dans le monde.

Tl;dr La sérotonine module l’intensité des acouphènes.

Une nouvelle voie cérébrale impliquée chez la souris.

Traitements antidépresseurs à adapter en cas d’acouphènes.

Une piste inattendue entre sérotonine et acouphènes

Qui aurait cru que la fameuse sérotonine, ce neurotransmetteur central pour notre humeur, pourrait aussi jouer un rôle clé dans les acouphènes ? Une équipe réunissant des chercheurs américains et chinois vient de mettre en lumière une connexion inédite : en modulant l’activité de la sérotonine dans un circuit précis du cerveau de la souris, ils ont observé une aggravation des comportements évoquant cette gêne auditive si mal comprise.

Nouveaux éclairages sur un trouble tenace

Contrairement à l’idée reçue, les acouphènes ne résultent pas toujours d’un simple problème d’oreille ou de cérumen. Il s’agit bien souvent d’une anomalie dans le système auditif du cerveau, générant ces bruits « fantômes » – sifflements, bourdonnements ou battements – que seuls les patients perçoivent. Et ce n’est pas anodin : nombre d’entre eux évoquent un impact psychologique majeur, allant jusqu’à la dépression ou l’anxiété. La prise en charge est complexe, car les traitements antidépresseurs classiques comme les ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) agissent justement sur cette même molécule.

Des circuits neuronaux décodés chez la souris

Pour comprendre ce phénomène, les scientifiques ont cartographié le trajet entre le dorsal raphe nucleus (région du tronc cérébral qui produit la sérotonine) et le dorsal cochlear nucleus, structure auditive majeure. Grâce à des manipulations génétiques sophistiquées chez la souris, ils ont activé — par lumière ou par substance chimique — les neurones sérotoninergiques. Résultat ? Les animaux manifestaient des signes évocateurs d’acouphènes, notamment leur difficulté à détecter des pauses dans des sons continus, ce qui est reconnu comme un indice fiable du trouble chez l’animal.

Voici ce que cette étude a montré :

L’activation de ce circuit augmente les symptômes comportementaux d’acouphènes.

L’inhibition ciblée permet de réduire nettement ces manifestations.

L’exposition au bruit produit le même effet que l’activation de la sérotonine.

Vers des traitements plus ciblés ?

La perspective qui se dessine est double : non seulement il devient possible d’envisager des approches pharmacologiques précises qui distingueraient les bénéfices antidépresseurs des effets secondaires auditifs, mais cela invite aussi à repenser la gestion conjointe de troubles anxiodépressifs et d’acouphènes. Comme le souligne le neuroscientifique Zheng-Quan Tang, « nous avons désormais une vision plus claire du mécanisme cérébral et cela ouvre de nouvelles pistes thérapeutiques ». Publiés dans le prestigieux *Proceedings of the National Academy of Sciences*, ces travaux pourraient bien marquer un tournant pour tous ceux que l’audition hante nuit et jour.