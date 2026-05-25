Des impulsions cérébrales via lentilles de contact pourraient atténuer la dépression, selon une étude chez la souris

Une récente étude menée sur des souris révèle que des impulsions électriques délivrées par des lentilles de contact pourraient contribuer à atténuer les symptômes dépressifs, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches thérapeutiques contre la dépression.

Tl;dr Lentilles connectées testées pour stimuler le cerveau via la rétine.

Résultats prometteurs contre la dépression chez des souris aveugles.

Nombreux défis avant une éventuelle application humaine.

Et si les yeux ouvraient un nouveau chemin vers le cerveau pour lutter contre la dépression ? C’est précisément la piste explorée par une équipe de scientifiques sud-coréens, qui ont conçu des lentilles de contact expérimentales capables d’envoyer des signaux électriques à travers la rétine, jusqu’aux zones cérébrales impliquées dans l’humeur. Testée uniquement sur des souris souffrant de troubles similaires à la dépression, cette approche soulève autant d’espoirs que de questions.

Une technologie à ses balbutiements

Depuis plusieurs années, l’œil s’impose comme une porte d’entrée privilégiée pour les avancées médicales. Outre leur capacité à détecter certaines maladies, les lentilles intelligentes suivent déjà l’évolution du glaucome, mesurent le taux de glucose ou surveillent la taille de la pupille pour évaluer l’activité du système nerveux. Cette nouvelle recherche va plus loin : exploiter directement la connexion œil-cerveau pour agir sur les circuits responsables de l’humeur.

À l’aide d’électrodes miniatures intégrées dans la lentille, les chercheurs appliquent une technique appelée « interférence temporelle », où deux fréquences électriques légèrement différentes se croisent afin de cibler précisément certaines zones cérébrales. Selon eux, cette méthode permettrait d’activer les régions associées à la régulation des émotions, un peu comme deux faisceaux lumineux qui se rencontrent en un point plus intense.

Des résultats encourageants, mais encore éloignés de l’humain

Les essais menés sur des souris dont les photorécepteurs étaient déjà endommagés – condition nécessaire pour éviter toute interférence visuelle – montrent une amélioration du comportement dépressif. Mais il faut rester prudent : le modèle animal ne reflète qu’imparfaitement la complexité humaine. De plus, le lien exact entre hormones du stress et dépression reste débattu parmi les spécialistes.

Voici quelques défis majeurs identifiés par les experts avant toute perspective clinique :

L’adaptation au mouvement constant et spécifique de l’œil humain pourrait perturber le signal.

L’ajustement minutieux et l’entretien rigoureux des lentilles sont indispensables.

Le coût élevé et les contraintes industrielles freinent tout passage à grande échelle.

Un potentiel à explorer sous surveillance

Alors que la stimulation cérébrale non invasive continue d’attirer l’attention du monde médical, cette innovation fait naître un nouvel espoir pour les patients atteints de troubles dépressifs résistants. Toutefois, comme le souligne Barbara Pierscionek, professeure à l’Anglia Ruskin University, nous sommes encore loin d’un usage clinique viable : « Les résultats obtenus chez quelques souris aveugles ne sauraient présager des effets chez l’humain ». La prudence reste donc de mise face à cet horizon technologique fascinant, mais encore incertain.