Des chercheurs identifient une empreinte cérébrale partagée par cinq psychédéliques

Des chercheurs ont identifié une signature cérébrale partagée lors de l’utilisation de cinq substances psychédéliques différentes. Cette découverte suggère l’existence de mécanismes neuronaux communs induits par ces drogues, offrant de nouvelles pistes pour comprendre leurs effets sur le cerveau.

Tl;dr Découverte d’une empreinte neuronale commune aux principaux psychédéliques.

Forte connectivité accrue entre réseaux cérébraux sous ces substances.

Pistes prometteuses pour traiter dépression et troubles associés.

Un nouveau regard sur les psychédéliques

Depuis quelques années, la recherche sur les psychédéliques connaît un regain d’intérêt, particulièrement dans le traitement de la dépression et d’autres troubles mentaux. Une équipe internationale s’est récemment attelée à analyser non plus l’effet isolé de chaque substance, mais à en dégager une vision d’ensemble : leurs travaux révèlent l’existence d’une véritable « empreinte neuronale » commune à cinq substances majeures.

Méthodologie et avancées majeures

Pour mener cette étude, les chercheurs ont rassemblé des données issues de onze ensembles différents, totalisant 519 scanners cérébraux fMRI de 267 personnes réparties dans cinq pays. Les substances étudiées ? La psilocybine, le LSD (Lysergic Acid Diethylamide), la mescaline, le DMT (diméthyltryptamine) et l’ayahuasca. En croisant les résultats, deux motifs se sont dégagés : une intensification des échanges entre réseaux cérébraux distincts – notamment ceux impliqués dans la pensée complexe, la vue ou le toucher – et une diminution sélective de certaines connexions internes à des réseaux particuliers.

À ce propos, le professeur Danilo Bzdok, de l’Université McGill, souligne : « C’est une avancée majeure dans notre façon d’appréhender les psychédéliques : pour la première fois, nous mettons en évidence un dénominateur commun entre des drogues habituellement perçues comme très différentes. »

Pistes thérapeutiques et limites actuelles

Au fil de l’étude, il est apparu que la connectivité accrue observée concerne également des zones profondes du cerveau comme le caudé ou le cervelet, essentielles dans la coordination perception-action. Cette « mise à plat » de la hiérarchie cérébrale pourrait expliquer certains effets perceptifs remarquables des psychédéliques et nourrir les espoirs autour de leur potentiel thérapeutique.

Parmi les molécules analysées, la psilocybine et le LSD affichent des schémas particulièrement proches – un constat en phase avec leur structure chimique similaire et leurs effets subjectifs convergents.

Voici ce que cette étude permet déjà :

Mieux comprendre les bases biologiques des hallucinations.

Distinguer entre ruptures globales ou changements ciblés dans la connectivité cérébrale.

Suggérer de nouvelles approches pour traiter dépression ou addictions.

Perspectives : standardiser pour mieux soigner ?

Si l’analyse reste limitée par l’hétérogénéité des protocoles (doses, méthodes ou timing), elle ouvre grand la porte à des essais futurs plus rigoureux. Comme le rappelle le professeur Bzdok : « Trop peu de traitements contre la dépression ont réellement évolué depuis des décennies ; les psychédéliques pourraient incarner la révolution attendue depuis les années 1980. » Reste désormais à vérifier si ces altérations du cerveau peuvent se traduire concrètement en bénéfices cliniques durables.