Adoptez ce régime alimentaire pour réduire les risques de certains cancers

Selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, l'adoption d'un régime alimentaire spécifique pourrait diminuer les risques liés à certains types de cancer.

Tl;dr Le régime méditerranéen soutient la santé cardiaque et a des propriétés anti-cancer.

Une récente étude montre qu’il peut réduire le risque de cancers liés à l’obésité.

Le régime méditerranéen met l’accent sur une alimentation riche en nutriments et variée.

Les bénéfices du régime méditerranéen sur la santé

Le régime méditerranéen est souvent cité comme l’un des meilleurs pour la santé. Il contribue à la santé cardiaque et possède des propriétés anti-cancer. Plusieurs études ont démontré son efficacité, notamment chez les femmes et les personnes âgées. Une récente étude publiée dans le JAMA révèle qu’un régime méditerranéen peut réduire le risque de cancers liés à l’obésité.

Une recherche édifiante

La recherche a porté sur 450 111 participants originaires de pays européens. Les chercheurs ont découvert que « une forte adhésion au régime méditerranéen était associée à un risque 6% plus faible de cancers liés à l’obésité par rapport à une faible adhésion. » Cette étude de cohorte prospective a analysé les données de l’étude EPIC, qui a recruté des participants âgés de 35 à 70 ans de 1992 à 2000 dans 23 centres de 10 pays. L’analyse des données a été réalisée du 1er mars au 31 mai 2023.

Les cancers liés à l’obésité

L’obésité est un problème de santé publique mondial important et a été associée à un risque accru de nombreux cancers différents. Un niveau élevé de graisse corporelle alimente l’inflammation chronique, les perturbations hormonales et le désordre métabolique, qui ont tous tendance à augmenter la probabilité de formation de cancer. Parmi les cancers les plus fréquemment liés à l’obésité, on trouve le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de l’endomètre, le cancer de l’œsophage, le cancer du pancréas, le cancer du rein, le cancer du foie et le cancer de l’ovaire.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le régime méditerranéen est associé à une réduction de l’adiposité centrale, un indice de masse corporelle plus faible et une prise de poids moindre. Il est positivement associé aux marqueurs métaboliques et inflammatoires, tels que la glycémie à jeun et la protéine C-réactive.

Le régime méditerranéen s’inspire des cuisines traditionnelles des pays côtiers de la Méditerranée, dont la Grèce, l’Italie et l’Espagne. Il met l’accent sur des aliments entiers et riches en nutriments qui contribuent à un état général de bien-être et de longévité. Les fruits et légumes frais, les céréales complètes comme le quinoa et le riz brun, et les graisses saines sous forme d’huile d’olive, riche en graisses mono-insaturées, font partie de ce régime. Les protéines maigres comme le poisson, la volaille et les légumineuses sont préférées à la viande rouge, avec des noix et des graines ajoutant des fibres et des nutriments nécessaires. Les herbes et les épices sont largement utilisées pour aromatiser les aliments, avec moins de sel nécessaire.

Plus qu’un simple régime alimentaire, le régime méditerranéen est un mode de vie qui favorise l’équilibre, la variété et la durabilité. Ce régime, lorsqu’il est suivi, a des avantages à long terme pour la santé et figure donc parmi les régimes les plus conseillés pour le bien-être.