Advil et autres analgésiques sont-ils délétères sur le long terme ?

Un usage trop long d'analgésiques serait en cause d'aggravation de l'arthrite, à en croire une nouvelle étude.

Dans quelques jours se tiendra une réunion de Radiological Society of North America lors de laquelle seront présentés les résultats d’une étude menée par des scientifiques de l’Université de Californie.

Selon eux, les médicaments analgésiques comme l’Advil luttant contre la douleur, sont susceptibles d’aggraver l’inflammation en cause dans l’arthrose.

Une étude basée sur près de 300 personnes

Ainsi, ce sont 277 personnes souffrant d’arthrose modérée à sévère au niveau du genou qui ont été suivies par les chercheurs, nous apprend Yahoo! Actualités. Tous avaient consommé des anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant au moins une année.

Les données de santé de près de 800 autres participants, souffrant de la même affection mais n’ayant pas consommé de médicaments, étaient placées en comparaison.

Les résultats de l’étude

Le suivi a duré 4 ans, et des IRM ont été effectuées au début et au terme de ce laps de temps. Ce qui ressort des conclusions des auteurs de l’étude, c’est qu’au début du suivi non seulement l’inflammation articulaire et la qualité du cartilage du genou étaient pires parmi les participants avec médicaments. Mais aussi, elles s’étaient aggravées au fil du temps.

La raison ? Johanna Luitjens, auteure principale, explique :

L’utilisation des AINS pour leur fonction anti-inflammatoire s’est fréquemment propagée chez les patients souffrant d’arthrose ces dernières années et devrait être revue car un impact positif sur l’inflammation articulaire n’a pas pu être démontré.

Et ce n’est pas tout, puisqu’elle ajoute qu’“aucune thérapie curative n’a été approuvée pour guérir ou réduire la progression de l’arthrose du genou”. Du moins, à ce jour.