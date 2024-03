Alarmante flambée d’infections à streptocoques au Japon

Les experts de santé sont à la recherche des facteurs responsables de la hausse considérable des cas d'une infection bactérienne mortelle dans 30% des cas. Quels pourraient être ces facteurs sous-jacents ?

La forme sévère, le syndrome du choc toxique staphylococcique, inquiète les autorités.

Davantage de décès chez les patients de moins de 50 ans.

Infections à SGA post-mesures barrière après la pandémie de Covid-19.

L’ombre d’une infection mortelle grandit au Japon

Les cloches d’alarme retentissent au sein de l’archipel nippon. Le pays fait face à une augmentation record des cas d’infections streptococciques du groupe A (SGA), avertissant d’un risque sanitaire émergent, rapporte le Guardian.

Une menace silencieuse

Il est particulièrement préoccupant de constater que cette épidémie est marquée par le syndrome du choc toxique staphylococcique (SCTS), la forme la plus sévère de ces infections.

«Il existe encore de nombreux facteurs inconnus concernant les mécanismes à l’origine des formes fulminantes de streptocoque», révèle l’Institut national des maladies infectieuses (NIAID).

Un danger qui frappe sans distinction

“Cette affection, bien que plus fréquente chez les personnes âgées, provoque davantage de décès chez les patients de moins de 50 ans.” alarme l’Institut. En effet, les chiffres japonais illustrent cette réalité poignante : entre juillet et décembre 2023, plus de 32 % des personnes de moins de 50 ans diagnostiquées sont décédées.

Le répit après la tempête?

Alors que le monde s’éveille progressivement du chaos de la pandémie de Covid-19, le Japon semble confronté à un nouvel ennemi. En effet, l’augmentation des cas en 2023 a été liée à la levée des restrictions imposées pendant la pandémie.

De même, en France, une recrudescence des cas avait été observée fin 2022, Santé publique France mentionnant un « rebond des infections à SGA post-mesures barrière ».

Combattre l’ennemi invisible

Tout comme le Covid-19, le SGA se propage par gouttelettes et par contact physique. Comment le combattre? En cas de diagnostics sévères, la combinaison d’antibiotiques et de soins médicaux intensifs est préconisée.