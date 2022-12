Hausse des infections à streptocoques A : appel au calme des médecins

Santé publique France a publié un premier bilan des cas pédiatriques d’infections invasives à Streptocoque A.

Santé publique France le reconnaît : les cas d’infections à la bactérie streptocoque A ont augmenté de manière “très marquée depuis le mois de novembre chez les enfants avec des niveaux dépassant ceux de 2019”.

Lundi, dans son bilan, l’organisme note ainsi une “hausse inhabituelle chez les enfants” de ces infections, “non invasives, notamment les scarlatines depuis le mois de septembre 2022. Les niveaux observés sont proches de ceux observés avant la pandémie de Covid-19”.

Santé publique France rappelle :

Plus rarement, il est responsable d’infections invasives graves (infections cutanées nécrosantes, des infections puerpérales, des pneumopathies et pleuropneumopathies et des méningites) qui peuvent être associées à un syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS).